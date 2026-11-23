El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegó acompañado de una ambiciosa propuesta musical que combina un álbum oficial con temas inéditos en plataformas de streaming y un extenso sistema de emisoras de radio ficticias dentro del universo de Vice City y el estado de Leonida.
El álbum oficial en Spotify: 34 canciones inéditas
En alianza con Atlantic Records y Spotify —plataforma que además habilitó un espacio interactivo dedicado exclusivamente a la música de la franquicia—, Rockstar Games publicó Grand Theft Auto VI: The Album (2026), una producción de 1 hora y 37 minutos dividida en 34 pistas originales que abarcan electrónica, hip hop, pop, rock, country y ritmos urbanos.
Entre los nombres más destacados del disco figuran Justice, Travis Scott, Dua Lipa, SZA, Tame Impala, Cardi B, Lana Del Rey, Keith Richards, JENNIE, Rauw Alejandro, Fuerza Regida, Arca, Kali Uchis, Omar Apollo y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, que participa junto a PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy en el tema “Sexy Magic”.
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Lista completa de canciones de <i>Grand Theft Auto VI: The Album</i>
- Starting From Zero (feat. Michael McDonald) – Justice, Michael McDonald
- That’s It (feat. Future & Metro Boomin) – Yung Lean, Metro Boomin, Future
- AHH YEA – Playboi Carti
- RHYNO – Travis Scott
- Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., Etienne de Crécy
- Flower In A Hurricane (feat. Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard) – Justice, King Gizzard & The Lizard Wizard, SZA, Tame Impala
- Go Easy – Dua Lipa
- Last Thing You Need – Morgan Wallen
- X – JHAYCO
- Suzuki – Fuerza Regida
- Macacoa 2000 – Rauw Alejandro
- Dance With Me (feat. elkan) – A Boogie Wit da Hoodie, elkan
- Bigger – Burna Boy
- COUNT UP – Gunna
- Let’s Rock – Kodak Black, Don Toliver
- WAKIN UP FLEX – Young Thug
- IKYFL – Tee Grizzley
- TF? – Don Toliver
- Don’t Chart – Cardi B
- GMA – JT
- Power Trip – JENNIE
- Blood In Your Eyes – Tove Lo
- Fast Emotion – Zara Larsson
- Sweet Like Candy – Camila Cabello
- Only One – Fcukers
- Sandunguea – Arca
- TRDWFE – Rina Sawayama
- All Again – Rose Gray
- Crazy For You – Lana Del Rey
- Largate – Kali Uchis, Helado Negro
- NO ME BUSQUES – Omar Apollo
- Bright Lights, Big City – Keith Richards
- Stone Kold Krazy Luuv – Jesse Johnson, DāM-FunK
- Overtown Lights – Stanley Clarke, Yussef Dayes, Robert Glasper
GTA VI y sus estaciones de radio
Grand Theft Auto VI incorpora 23 estaciones de radio (22 iniciales y una desbloqueable) que pueden escucharse tanto dentro de los vehículos como a pie mediante auriculares en el juego.
Música latina y urbana
- Cocoteo FM: Reguetón, dembow, bachata y merengue. Conducida por Bad Bunny (El Martillo) y RaiNao (La Gata), incluye temas de Bad Bunny, María Becerra, Rosalía, Karol G, Don Omar y Farruko.
- Radio La Ola: Salsa y clásicos tropicales. Presentada por Gloria y Emilio Estefan, reúne a figuras como El Gran Combo de Puerto Rico, Frankie Ruiz, Benny Moré y Cheo Feliciano.
Hip hop, R&B y sonidos afro
- Vice City Rap Radio (VCRR): Hip hop contemporáneo y trap, conducida por JT y DJ Stevie J.
- Dirty South Classics: Clásicos del rap del sur de Estados Unidos con Trick Daddy y Trina, donde suenan David Banner, Birdman y Lil Wayne.
- Honey FM: R&B y soul de los años 90, presentada por Chilli y T-Boz (TLC).
- AfroBank FM: Afrobeats, amapiano y música africana con Burna Boy y Palms Trax, incluyendo temas de Asake, Ayra Starr y Uncle Waffles.
Pop, indie y electrónica
- Flash FM: Pop contemporáneo y éxitos de pista. Regresa con Robyn y Alex Consani, con canciones de Dua Lipa, Charli xcx, Daft Punk y Coldplay.
- Vice City FM: Pop y new wave de los años 80 conducida por “Weird Al” Yankovic y Brigitte Nielsen, con Depeche Mode, Elton John, Erasure y Tina Turner.
- Stockyard FM: Indie, rock alternativo y house, presentada por The Dare y PinkPantheress, con Justice, Tame Impala, LCD Soundsystem y Måneskin.
- Kaleidoscope FM: Pop internacional y versiones, con el actor Jeremy Irons como locutor.
- CircoLoco Records Radio: House y techno con Seth Troxler y Antonio Carbonaro.
- The Vault Radio: House y electrónica underground conducida por DJ Pretzel (se desbloquea escaneando un póster rojo dentro del club The Vault en Downtown Vice City).
Rock, metal, country y blues
- V-Rock: Rock clásico presentado por Lindsey Buckingham y Michael McDonald, con Bon Jovi, Van Halen, Def Leppard y Tom Petty.
- The Chamber 106.6: Heavy metal conducido por Kerry King y Tom Araya (Slayer), con Metallica, Iron Maiden, Pantera y Black Sabbath.
- Emotion 98.3: Soft rock y baladas con Doug Stanhope, donde suenan Phil Collins, Roxette y Heart.
- Back Country Radio: Country conducido por Morgan Wallen y Lana Del Rey, con Loretta Lynn, Tammy Wynette y David Allan Coe.
- Gloriana Blues Radio: Blues tradicional con Buddy Guy y Keith Richards.
Jazz, reggae, clásica y talk radio
- Worldwide FM: Jazz, soul y ritmos globales de club seleccionados por Gilles Peterson, con Jamiroquai, Roy Ayers y Roberta Flack.
- Leonida Jazz Radio: Jazz y jazz fusion conducido por Randy Brecker y Stanley Clarke.
- Radio On-U: Dub y reggae con el productor británico Adrian Sherwood.
- Symphony FM: Música clásica presentada por la pianista Yuja Wang, con obras de Tchaikovsky, Debussy, Mahler y Prokofiev.
- WKTT y The Wipe: Dos estaciones habladas sin música; WKTT ofrece sátira política conservadora con Jason Sudeikis y Stavros Halkias, mientras The Wipe apuesta por comedia y llamadas de oyentes con Anitta entre sus presentadores.
De esta manera, entre las 34 producciones originales disponibles en Spotify y las 23 estaciones que acompañan cada recorrido por Vice City, Grand Theft Auto VI confirma que su identidad no solo se construye desde la pantalla, sino también desde el dial.