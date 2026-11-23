El nuevo juego de la mundialmente exitosa saga de acción a mundo abierto de Rockstar Games llega 13 años después del último título de la serie, el aun enormemente popular GTA V, y llegó montado a una ola de enormes expectativas que solo se vieron acrecentadas por los escasos vistazos que Rockstar del juego dio del juego antes de su lanzamiento.

Desde el jueves, millones de jugadores han recorrido el mundo más detallado hasta ahora en un juego de GTA, producto de cientos de millones de dólares y años de trabajo de parte de cientos de desarrolladores.

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Pero GTA VI llegó también aferrado al legado de algunos de los videojuegos más importantes e influyentes de la historia del medio, la culminación - al menos por ahora – de una saga que tuvo orígenes relativamente humildes, pero rápidamente se convirtió en una singularidad cuya fuerza gravitacional moldeó la industria del videojuego a su alrededor.

Nace un fenómeno

GTA nació no de la mano de Rockstar, sino de las oficinas del estudio inglés DMA Design, creadores de la popular serie de juegos Lemmings, quienes en 1997 lanzaron el Grand Theft Auto original en MS-DOS, con una versión para la consola PlayStation original en 1998.

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El mundo abierto que se convertiría en la marca registrada de la serie ya estaba implementado, aunque no era el mundo tridimensional de las futuras entregas, sino una serie de mapas de distintas ciudades ficticias inspiradas en urbes reales de los Estados Unidos que el jugador veía desde una perspectiva cenital mientras guiaba a su avatar para cumplir misiones criminales por encargo de distintas mafias, sembrando el caos en las calles y eludiendo a la policía.

Las tres ciudades en las que trascurrirían casi todos los demás lanzamientos de GTA ya estaban en aquél primer juego: Liberty City, inspirada en Nueva York; Vice City, basada en Miami; y San Andreas, una versión ficticia de Los Ángeles.

Para 1997 y 1998, la violencia realista en los videojuegos seguía siendo en cierta medida tabú. Después de todo, solo unos años antes el lanzamiento de Mortal Kombat había causado pánico entre padres e incluso fue tratado en el Congreso de los Estados Unidos; y el génesis y auge de los juegos de disparos en primera persona con Doom y sus numerosos imitadores mantenía la controversia vigente.

El primer GTA no fue tan polémico como los juegos que vendrían después en la serie, pero sí tuvo sus detractores e incluso llegó a ser prohibido en Brasil por su violencia vehicular y la posibilidad que daba el juego de atropellar fatalmente a policías y a civiles.

Expansiones y una secuela refinada

Luego de dos expansiones del juego original que permitían al jugador sembrar el caos en las calles de Londres en la década de 1960, DMA Design lanzó GTA 2 en 1999 en Windows y PlayStation. Una versión para la Dreamcast de Sega e incluso una para la Game Boy Advance de Nintendo llegarían al año siguiente.

Esta secuela innova poco sobre los fundamentos que el juego original estableció, pero refina en general la experiencia y, al igual que su predecesor, sienta las bases a las que los juegos de GTA en consolas portátiles de la siguiente década seguirían ciñéndose luego de que la saga en consolas de mesa hiciera la transición a 3D.

Esa transición llegaría en 2001.

2001, un año clave en la historia de los videojuegos

Por motivos obvios, 2001 fue un año extremadamente importante a nivel global en general, pero más específicamente también fue un punto de inflexión para el mundo de los videojuegos, un periodo de 12 meses que vio los lanzamientos de algunos de los títulos más innovadores, revolucionarios, creativamente vibrantes e influyentes de todos los tiempos.

La PlayStation 2 comenzaba a asentarse como la fuerza dominante del mercado con el impulso de éxitos titánicos como el magistral Metal Gear Solid 2 de Hideo Kojima o el asombroso salto generacional de Final Fantasy X; Silent Hill 2 redefinía las posibilidades del terror psicológico interactivo, Capcom daba origen a otras de sus sagas más populares con el primer Devil May Cry y el Onimusha original; en PC el primer Max Payne combinaba acción cinematográfica con una meta narrativa innovadora; mientras series aclamadas de la generación anterior como Gran Turismo o Tony Hawk’s Pro Skater hacían sus saltos triunfales a las nuevas consolas.

Además, llegaban nuevas consolas. Nintendo debutaba su Gamecube con juegos icónicos como Super Smash Bros. Melee o el primer Animal Crossing; mientras que Microsoft entraba a la arena del videojuego con la primera Xbox y su revolucionario shooter en primera persona Halo.

GTA salta al mundo abierto en 3D

Incluso en un año tan abundante en lanzamientos que tuvieron un impacto sísmico en los videojuegos como forma de arte y como fuerza comercial, destaca como uno de los más importantes el debut de Grand Theft Auto III, que llegó a PlayStation 2 en octubre de 2001 y sería lanzado en PC en 2002 y en Xbox en 2003.

Por primera vez, GTA dejaba atrás la vista cenital y los entornos en 2D para poner al jugador en las calles de una ciudad completamente tridimensional, la Nueva York ficticia de Liberty City, metiéndolo en la piel de Claude, un lacónico matón al servicio de la mafia italiana que se ve envuelto en una trama de traiciones, narcotráfico, asesinato y venganza.

Eso, por supuesto, si el jugador decidía seguir la trama a través de las misiones repartidas por las distintas zonas de Liberty City. Porque eso era totalmente opcional y no había nada que impida que el jugador simplemente ignore la historia, robe el primer auto que se le cruce en el camino y se dedique a sembrar caos y violencia en las calles de la ciudad para ver cuánto daño podía causar y cuánto tiempo podía sobrevivir antes de que la policía lo abatiera.

Esa libertad también existía en los juegos anteriores, pero el cambio de perspectiva de 2D a 3D daba lugar a una experiencia mucho más inmersiva y una sensación de posibilidades infinitas.

Pero con el relativo incremento en realismo e inmersión que vino con el salto de GTA al 3D, y con el enorme éxito que tuvo el juego en comparación con el alcance comparablemente modesto de sus predecesores, vino una controversia que golpeó con más fuerza.

La violencia indiscriminada que el jugador podía infligir y la presencia de elementos sexuales en el juego pusieron en alerta a activistas, políticos y grupos de padres e incluso llevó a prohibiciones temporales de la venta del juego en territorios como Australia.

Más allá de las controversias, la importancia histórica de GTA III en los videojuegos como arte e industria es inmensurable y el juego dio lugar no solo a múltiples secuelas, sino también a una enorme legión de imitadores.

A pesar de que GTA III no fue el primer juego en poner al jugador en un mundo abierto realista – ejemplos previos de ese estilo de juego incluyen a las dos primeras entregas de la saga Driver en PlayStation -, fue sin duda arrollador éxito del tercer GTA el que asentó al mundo abierto como un subgénero dentro del género de los juegos de acción y un sinnúmero de otros títulos, demasiados para nombrarlos, descienden directamente de aquel juego.

Una oda a Miami y los ‘80

Los fans no tendrían que esperar demasiado tiempo para su siguiente dosis de acción criminal a mundo abierto, ya que solo un año después de GTA III, en octubre de 2002, llegaría la siguiente entrega de la saga: GTA: Vice City.

Inspirado principalmente en la icónica serie policial ochentera Miami Vice y en la película Scarface de Brian De Palma y Al Pacino, el nuevo juego trascurría en la década de 1980 en Vice City, la versión ficticia de Miami que aparecía en el GTA original.

La historia esta vez gira en torno a un protagonista que sí habla: Tommy Vercetti, con voz del legendario actor Ray Liotta, quien al comenzar el juego acaba de salir de la cárcel tras una condena de 15 años por homicidio y es enviado por su jefe en la mafia a negociar una venta de drogas en Vice City, pero el negocio sale mal y Tommy acaba envuelto en un conflicto que involucra a narcos latinoamericanos, empresarios corruptos y una lucha por el control de la ciudad.

Entre el lanzamiento de GTA III y el de Vice City, DMA Design dejó de existir como tal, ya que la distribuidora de GTA, Take Two Interactive, fusionó el estudio con su propia subsidiaria Rockstar Games. El emblema de Rockstar sería el que adornaría las cajas y pósters de todos los GTA desde entonces.

La atmósfera ochentera del juego está asombrosamente bien creada, desde la estética de neón y pastel hasta los vehículos, la indumentaria y la música que suena en las distintas estaciones de radio que el jugador puede escuchar mientras conduce en el juego, rica en clásicos ochentosos de artistas como Michael Jackson, Run-DMC, Bryan Adams, Lionel Richie, Iron Maiden, Toto o Blondie, entre muchos otros.

Mejoras técnicas permitieron a Rockstar crear un juego más visualmente vibrante y que daba una sensación más auténtica de vida que GTA III. Su éxito con crítica y público fue igualmente grande.

‘San Andreas’, la controversial consagración de ‘GTA’

Rockstar concluiría la trilogía de GTA en PS2 con la que entonces – e incluso ahora, dependiendo de a quién se lo preguntes – fue considerada su obra cumbre: GTA San Andreas.

Trasladando la acción a inicios de la década de 1990 e inspirándose menos en películas específicas y más en las convulsiones sociales y raciales como la brutalidad policial y la violencia de pandillas que en esa época marcaron a California, San Andreas fue un salto exponencial en escala y ambición para la serie.

A diferencia de los juegos anteriores, que se centraban en ciudades individuales, el nuevo juego soltaba a sus jugadores en toda una región. San Andreas consiste en tres ciudades distintas: Los Santos, basada en Los Ángeles; San Fierro, inspirada en San Francisco; y Las Venturas, una versión ficticia de Las Vegas, e incluye también amplias zonas rurales y boscosas entre estas tres urbes.

En esa geografía se desarrolla la trama en la que se ve atrapado el nuevo protagonista CJ, quien regresa a Los Santos debido a la muerte de su madre y decide ayudar a su hermano y a sus viejos amigos a reestablecer la influencia de su pandilla, venida a menos ante grupos criminales rivales, y acaba viéndose obligado también a trabajar para policías corruptos e incluso un inestable agente del Gobierno estadounidense.

Además de un guion más ambicioso y complejo, una mayor variedad de locaciones y personajes, y las mejoras técnicas y gráficas que eran de esperarse, San Andreas introduce elementos de juegos de rol por medio de los cuales CJ se vuelve más hábil en conducción o manejo de armas y gana resistencia física según lo que haga el jugador. Incluso el físico de CJ cambia, engordando o adelgazando según lo que el jugador le dé de comer o lo mucho o poco que haga ejercicios.

San Andreas fue lanzado en PlayStation 2 en octubre de 2004, y en 2005 en PC y Xbox. Se convirtió en el juego más vendido de PS2 con más de 17 millones de copias vendidas y su marca global llegaría a 25 millones de copias.

Sin embargo, la controversia en torno a San Andreas fue más grande que nunca, aunque se basó menos en la violencia del juego y más en la presencia de un minijuego de sexo dentro del juego. Esta modalidad fue planeada por los desarrolladores de Rockstar e implementada en el código del juego, pero fue hecha inaccesible para los jugadores en consola antes del lanzamiento del juego.

Sin embargo, el minijuego permaneció oculto en el código y fue encontrado por jugadores en PC cuando la versión para computadoras fue lanzada en 2005. Estos jugadores lo volvieron accesible por medio de una modificación.

En consecuencia, el juego fue prohibido en Australia, mientras que en Estados Unidos la controversia llevó a una investigación de parte de la Comisión Federal de Comercio que resultó en una multa millonaria para Rockstar y Take Two.

‘GTA’ portátil

Tras el lanzamiento de San Andreas, Rockstar North – el estudio a cargo de los juegos principales de la serie – se lanzó a preparar el siguiente capítulo numerado de la saga. Mientras tanto, GTA volvía a expandirse a consolas portátiles con dos lanzamientos para la PlayStation Portable de Sony: Liberty City Stories, de 2005; y Vice City Stories, de 2006, que reciclaban los mapas de ambas ciudades para contar nuevas historias con personajes originales.

Antes, en 2004, fue lanzado GTA Advance para la Gameboy Advance de Nintendo, que volvía a la perspectiva isométrica de los primeros juegos de la serie.

Llega la era HD

La nueva generación de consolas con gráficos de alta definición comenzó en 2005 con el lanzamiento de la Xbox 360, a la que siguió la PlayStation 3 en 2006. Sin embargo, GTA recién desembarcaría en el mundo HD en 2008 con el lanzamiento de GTA IV, con el que Rockstar mantendría el tono satírico de las tramas de sus juegos anteriores, pero con un mayor énfasis en el drama y un mundo ligeramente más aterrizado que encajaba bien con el mayor realismo que el poder de las nuevas consolas permitía.

GTA IV es la historia de Niko Belic, un exmilitar de un país no especificado de Europa del Este quien llega a Liberty City para buscar a un viejo camarada de armas suyo que lo traicionó a él y a sus compañeros durante una guerra. Recibido por su primo, Niko acaba envuelto en un conflicto que involucra a las mafias rusa, italiana e irlandesa mientras persigue su propia misión de venganza.

La controversia y el éxito de ventas que habían acompañado a la saga desde GTA III volvieron a ir de la mano con GTA IV cuando llegó a PS3 y Xbox 360 en abril de 2008.

Rockstar lanzaría luego dos expansiones para el juego tituladas The Lost and the Damned y The Ballad of Gay Tony, que contaban historias separadas, pero relacionadas a la trama de Niko, con protagonistas nuevos. Era la primera vez que un GTA incluía expansiones desde el primer juego de la saga y, hasta ahora, es también la última vez.

En 2009 Rockstar lanzó un nuevo juego para la PlayStation Portable, que llegó también a la Nintendo DS y a smartphones: GTA: Chinatown Wars, que de nuevo adoptaba a una persepectiva cenital similar a los juegos originales de la serie, pero esta vez con un mundo poligonal en 3D, para contar la historia de un miembro de la mafia china que acaba en medio de una guerra de pandillas en Liberty City.

El éxito perenne de ‘GTA V’

GTA regresaría a consolas de mesa en 2013, el año de transición entre la generación de la PS3 y la Xbox 360 y sus sucesoras, la PlayStation 4 y la Xbox One.

GTA V volvía a la California ficticia de San Andreas con múltiples innovaciones, incluyendo el mapa más grande y detallado de la saga hasta entonces y, por primera vez, la inclusión de tres protagonistas jugables distintos, entre quienes el jugador podía transferirse a placer: Michael, un exladrón de bancos; Franklin, un pandillero; y Trevor, un caótico microtraficante, quienes hacen equipo para perpetrar una serie de ambiciosos robos en Los Santos y sus alrededores.

El impacto en ventas que tuvo GTA V fue sísmico. El juego reportó ingresos por mil millones de dólares solo tres días después de su lanzamiento y 16 años después de su debut sigue siendo el segundo juego más vendido en toda la historia del medio, con más de 230 millones de copias vendidas entre todas las plataformas en las que está disponible.

Pero donde GTA V logró perpetuarse desde entonces y hasta ahora es su modo en línea GTA Online, que permite a decenas de jugadores a la vez compartir el mundo del juego y competir o colaborar en distintas misiones y en una historia separada de la de la versión offline del juego.

GTA Online ha sido constantemente actualizado desde 2013 y millones de jugadores siguen poblando sus servidores.

Trece años después

El éxito sostenido de GTA V y GTA Online permitió que la serie mantuviera mayormente dormida durante la mayor parte de la década que siguió al lanzamiento de GTA V, durante la cual Rockstar se centró en crear el ambicioso western Red Dead Redemption 2, que llegó al mercado en 2018.

En 2021, Rockstar lanzó una compilación de los tres juegos de la trilogía de PlayStation 2 de GTA, la llamada Edición Definitiva, que incluía GTA III, Vice City y San Andreas en un solo paquete y con gráficos mejorados. Sin embargo, el lanzamiento se vio marcado por polémica debido fallas técnicas y a que, a ojos de muchos jugadores, la capa de pintura moderna que se les dio a los tres juegos les robaba de su personalidad e identidad estética.

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Tras ese último leve tropezón y como aparente culminación de casi tres décadas de una de las series de videojuegos más importantes de todos los tiempos, llegó Grand Theft Auto VI, y jugadores de todo el mundo pueden volver a adentrarse en las calles de una Vice City expandida y más espectacular que nunca en un espectáculo visual como pocos que se han visto jamás en la historia de los videojuegos.