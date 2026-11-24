La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) ofrecerá este miércoles un nuevo concierto de su temporada, bajo la dirección del maestro Luis Szaran, con la participación del pianista paraguayo Orlando Riveros como solista. La presentación será en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, a las 20:00, con un programa dedicado a dos compositores fundamentales del repertorio sinfónico: Franz Schubert y Alexander Scriabin.

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El concierto estaba previsto inicialmente para el 5 de noviembre, pero fue postergado en el contexto de la situación política y las manifestaciones registradas en Paraguay. La nueva fecha será este 25 de noviembre, con acceso libre y gratuito.

La OSCA interpretará obras de Schubert y Scriabin

Uno de los momentos centrales de la presentación será la interpretación del Concierto para piano y orquesta, de Alexander Scriabin (1872-1915), que llegará al público en primera audición. Se trata del único concierto para piano compuesto por el músico ruso, una obra temprana escrita en 1896 y estrenada al año siguiente en la ciudad de Odesa, con el propio compositor como solista, según detalla el comunicado de la organización.

El programa también incluirá la Sinfonía en Do mayor, conocida como “La Grande”, de Franz Schubert (1797-1828). La obra fue creada hace 200 años y, de acuerdo con el material de difusión, el compositor no llegó a escucharla en vida. Su estreno se produjo en 1839, más de una década después de su fallecimiento, bajo la dirección de Felix Mendelssohn.

La sinfonía consta de cuatro movimientos y tiene una duración aproximada de 50 minutos. Es considerada una de las obras destacadas del repertorio sinfónico romántico y fue recuperada para su estreno público gracias al interés de otros músicos por el legado de Schubert, según recuerda el comunicado.

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Orlando Riveros, pianista invitado

La interpretación de la obra de Scriabin estará a cargo de Orlando Javier Riveros Figueredo, pianista paraguayo que completó estudios de interpretación musical en Estados Unidos, donde obtuvo una licenciatura y una maestría. Durante su formación participó en competencias internacionales y recibió reconocimientos, entre ellos medallas de oro y plata.

A su regreso a Paraguay, Riveros realizó junto a la OSCA el estreno nacional del Concierto Nº 3 de Sergei Prokofiev, bajo la dirección de Luis Szaran. También interpretó con la agrupación el Concierto Nº 1 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Actualmente se desempeña como profesor de piano y director académico del Conservatorio de Música Musicarte.