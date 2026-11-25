La espera para el primer concierto de Ed Sheeran en Paraguay llega a su fin. El artista británico subirá al escenario del Jockey Club este jueves 26 de noviembre, en una presentación que forma parte de su gira mundial “Loop Tour 2026”.

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La organización dio a conocer los horarios de la jornada, las medidas de seguridad y una serie de recomendaciones para el público, además de detallar qué elementos estarán permitidos y cuáles no podrán ingresar al recinto.

¿A qué hora empieza el concierto de Ed Sheeran?

17:00: apertura de portones.

20:15: presentación de Mavi.

21:30: Ed Sheeran.

¿Dónde comprar las entradas y cuánto cuestan?

Todavía quedan las últimas entradas disponibles para el concierto. Se pueden adquirir a través de Ticketea, tanto en sus puntos físicos de venta como en su página web.

Los precios por sector son los siguientes:

Preferencia lateral sur: G. 448.000.

Preferencia lateral norte: G. 504.000.

Campo trasero: G. 560.000.

Preferencia central norte: G. 588.000.

Preferencia central sur: G. 644.000.

Campo delantero B: G. 784.000.

Preferencia central: G. 840.000.

Lounge: G. 3.360.000.

Quienes ya compraron sus entradas para el recinto anunciado inicialmente deben tener en cuenta que estas continúan siendo válidas tras el cambio de escenario. Debido al traslado al Jockey Club, se implementó una nueva distribución de sectores.

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Los compradores cuyos lugares se hayan visto afectados por la reubicación recibirán un correo electrónico con los detalles de su nueva ubicación. Se recomienda revisar la dirección de correo asociada a la compra.

Para quienes prefieran no asistir debido al cambio de recinto, la organización habilitó el número (0981)642-000 para consultas.

¿Qué se debe tener en cuenta para ingresar?

El concierto es apto para todo público, pero todos los asistentes, incluidos los menores de edad, deberán contar con su propia entrada.

La producción local recomienda que los menores de 13 años no ingresen a los sectores Campo Delantero y Campo Trasero. En caso de hacerlo, deberán estar acompañados por sus padres o un adulto responsable.

La organización recomienda llegar con anticipación para evitar filas y demoras. También solicita seguir las indicaciones del personal de seguridad durante toda la jornada.

¿Qué objetos están permitidos?

Entre los elementos que podrán ingresar al concierto se encuentran:

Abanicos.

Alcohol en gel o alcohol al 70%, en envases de hasta 100 ml.

Cámaras digitales pequeñas con lente fijo.

Una caja cerrada de cigarrillos por persona.

Cargadores de baterías y baterías portátiles.

Carritos de bebé.

Celulares.

Desodorantes que no sean en aerosol.

Gorras y sombreros.

Impermeables para lluvia.

Lentes de sol.

Mantas o lonas pequeñas.

Medicamentos bajo receta médica, presentando la receta junto con la cédula de identidad.

Perfumes de hasta 100 ml.

Polvo de maquillaje y gloss.

Productos femeninos.

Repelentes de insectos en spray, crema o aerosol.

Riñoneras o mochilas de un solo compartimiento, de hasta 21 x 30 centímetros.

Tapabocas y tapones de oído.

Vapes y pods pequeños, hasta uno por persona.

Vasos térmicos vacíos, con o sin tapa.

¿Qué está prohibido llevar al concierto?

La producción estableció una lista de objetos que no estarán permitidos dentro del recinto. Entre ellos figuran:

Aerosoles, fuegos artificiales y explosivos de cualquier tipo.

Alimentos y bebidas ajenas al evento.

Animales de compañía, excepto perros de servicio.

Bocinas de aire comprimido o similares.

Cadenas gruesas y cinturones con tachas.

Carpas y sillas.

Conservadoras y equipos de tereré.

Equipos profesionales de fotografía, audio y video.

Instrumentos musicales.

Mochilas y carteras que superen los 21 x 30 centímetros.

Paraguas.

Pistolas de agua u objetos similares.

Material publicitario, como carteles y volantes.

Rayos o punteros láser y luces brillantes.

Selfie sticks, monopods, drones, tablets y computadoras.

Sustancias ilícitas.

Armas de cualquier tipo, incluidos elementos cortantes y punzantes.

Banderas con palos y carteles u otros elementos de carácter religioso, racista o político.

Bicicletas, patinetas, hoverboards, monopatines, scooters y vehículos personales motorizados de cualquier tipo.

¿Qué medidas de seguridad habrá?

Para el desarrollo del espectáculo, la organización anunció un dispositivo de seguridad y asistencia que contempla cuatro puestos de primeros auxilios, con 12 paramédicos especializados; dos ambulancias de soporte avanzado y una de soporte básico, además de 12 socorristas.

El operativo también contará con 150 guardias de seguridad y coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Todos los accesos tendrán controles con detectores de metales y cateos a cargo de la Policía Nacional. Asimismo, habrá cámaras de seguridad monitoreadas en tiempo real y un hidrante de bomberos.

Recomendaciones para el público

La producción recomienda llegar temprano para evitar filas y el tráfico en los alrededores del Jockey Club. También aconseja utilizar ropa y calzados cómodos, mantenerse hidratado y proteger los celulares y demás objetos personales, preferentemente guardándolos en riñoneras o bolsos con cierre.

Durante el espectáculo, se solicita respetar el espacio de los demás, evitar empujones y seguir las indicaciones del personal de seguridad. Los asistentes también deberán identificar las salidas de emergencia y mantener la calma ante cualquier eventualidad.