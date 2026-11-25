El guitarrista, compositor e investigador paraguayo Javier Acosta Giangreco celebrará sus diez años de trayectoria artística con el recital “Cuatro siglos de música en el Paraguay”, que tendrá lugar este jueves 26 de noviembre, a las 20:00, en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 esq. Mariscal Estigarribia), en Asunción. Las entradas costarán G. 50.000.

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La presentación tendrá como invitado al barítono Juan Ángel Monzón, con quien Acosta Giangreco interpretará canciones del compositor paraguayo Nicolás Pérez González (1927-1991).

El programa propone un recorrido por diferentes momentos de la historia musical del país. Incluirá obras del barroco guaraní de Domenico Zipoli, en versiones propias del guitarrista para instrumento solista, además de marchas del período lopista y composiciones de Agustín Pío Barrios, José Asunción Flores y Nicolás Pérez González. La selección también llegará hasta creaciones del propio Acosta Giangreco.

Música e investigación del patrimonio paraguayo

Nacido en Asunción en 1989, Javier Acosta Giangreco se formó en Composición Musical en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Posteriormente cursó una maestría en Investigación Musical en la Universidad Internacional de La Rioja, España, y otra en Music Business en Barcelona. También fue finalista del Concurso Internacional de Guitarra Emili Pujol, en España, en 2018.

Su trayectoria artística está vinculada tanto a la interpretación como a la investigación y difusión de la música paraguaya. En 2018 presentó el libro y disco “La revolución inconclusa”, un trabajo dedicado a recuperar la vida y obra de Nicolás Pérez González, a través de una investigación y recopilación de sus composiciones.

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En 2020 publicó “Musiqueada!”, su primer álbum como solista, integrado por obras para guitarra clásica de compositores paraguayos de distintas épocas.

Más recientemente, en 2025, lanzó el EP “Agreste Armonía”, con seis arreglos propios para guitarra clásica de guaranias de José Asunción Flores, en el marco del centenario de este género musical. Ese mismo año publicó el sencillo “De Tárrega para Gaudí”, integrado por dos piezas.

A su producción discográfica y de investigación se suma el libro “El sortilegio de Sila Godoy”, publicado en 2025 en coautoría con el historiador Óscar Bogado Rolón, que aborda la vida, obra y legado del guitarrista paraguayo Cayo Sila Godoy (1919-2014).

Este año, Acosta Giangreco también estuvo al frente de la organización y dirección artística de la primera edición del Festival Internacional de Guitarra Agustín Pío Barrios (FIGAB), realizado en julio en San Juan Bautista, Misiones, con participación de guitarristas nacionales e internacionales.

Datos del concierto

“Cuatro siglos de música en el Paraguay” se realizará este jueves 26 de noviembre, a las 20:00, en el Espacio Cultural Staudt, ubicado en Iturbe 333 esquina Mariscal Estigarribia, Asunción.

Las entradas tendrán un costo de G. 50.000 y podrán adquirirse en el lugar una hora antes del concierto. También se pueden realizar reservas anticipadas al (0981)572-747.