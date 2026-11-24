La versión sinfónica con coro de “India”, preparada a partir del manuscrito original de José Asunción Flores, se presentará en Nueva York el próximo 8 de diciembre. La obra será interpretada con el auspicio de la Misión de Paraguay ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

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La Orquesta del Conservatorio de Boston (Boston Conservatory Orchestra) del Boston Conservatory at Berklee, bajo la dirección del maestro venezolano Jorge Soto, será la encargada de interpretar esta composición paraguaya durante la Gala Anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La UNESCO, que en 2024, incluyó a la guarania en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, estará como copatrocinadora de este evento.

El concierto se llevará a cabo el martes 8 de diciembre, a las 19:00 (hora de Nueva York), en el Stern Auditorium/ Perelman Stage, el principal de los escenarios del Carnegie Hall.

La presentación marcará el debut en Estados Unidos de la versión sinfónica con coro de “India”, cuya partitura fue recuperada y readecuada a partir de un trabajo entre varias instituciones paraguayas.

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La iniciativa, según indicaron los responsables de esta presentación, partió del representante permanente de Paraguay ante la ONU, Marcelo Scappini.

En este sentido, señalaron que la participación de Paraguay en esta gala comenzó en 2025, cuando la Misión Permanente formó parte del grupo de representaciones diplomáticas que copatrocinaron el concierto anual en Carnegie Hall.

Este año, la Misión renovó su participación, pero dio un paso más para promover una obra representativa del patrimonio musical paraguayo en el programa artístico de este evento.

El Stern Auditorium, donde se llevará a cabo la presentación, tiene una capacidad para 2804 personas distribuidas en cinco niveles. Es mundialmente famoso por su acústica excepcional desde su inauguración en 1891.