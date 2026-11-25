Andy Taylor, guitarrista que contribuyó a definir el sonido de Duran Duran durante su ascenso internacional en la década de 1980, murió a los 65 años. El artista falleció en su casa, rodeado de sus familiares, según informó la agrupación a través de un comunicado publicado en su página oficial.

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Nacido en 1961, Taylor fue uno de los cinco integrantes originales del grupo británico, junto a Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor. Su guitarra acompañó algunas de las canciones más reconocidas de la banda, como “Hungry Like the Wolf”, “Rio”, “Save a Prayer”, “The Reflex” y “A View to a Kill”, esta última compuesta para la película de James Bond del mismo nombre.

Duran Duran fue una de las agrupaciones que marcaron el auge del movimiento New Romantic y la expansión de los videoclips musicales durante los primeros años de MTV. Su combinación de sintetizadores, guitarras, estética visual y sonidos cercanos al new wave contribuyó a convertirla en uno de los fenómenos musicales de aquella década. Taylor también desarrolló otros proyectos, entre ellos el supergrupo Power Station.

Después de alejarse de Duran Duran, volvió a reunirse con sus compañeros originales a comienzos de los años 2000 y participó en el álbum “Astronaut” (2004). En 2006 se produjo su nueva salida de la agrupación.

Su enfermedad se conoció públicamente en noviembre de 2022, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll. Taylor no pudo asistir a la ceremonia y fue Simon Le Bon quien leyó una carta suya, en la que reveló que atravesaba un cáncer de próstata metastásico en estadio 4, diagnosticado años antes.

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Tras conocerse su fallecimiento, sus compañeros recordaron el papel fundamental que tuvo desde los inicios del grupo y destacaron tanto su personalidad como su aporte musical. Le Bon también le dedicó unas palabras de despedida, expresando el enorme vacío que deja su ausencia.