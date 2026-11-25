La OSN llegará este jueves al Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) para ofrecer el penúltimo concierto de su Temporada Internacional 2026. “Ánga Retã” se denomina el programa que reunirá obras de Ernst Mahle, Dmitri Shostakovich y Kurt Weill.

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El maestro Enrique Alfonso, director artístico de la OSN, señaló que el nombre del programa hace referencia a la propuesta que incluirá “repertorio de diferentes lugares y a maestros de diferentes lugares”.

El maestro alemán Knut Andreas tomará la batuta de la agrupación en este concierto, luego de casi dos semanas de ensayo con los músicos. Señaló que esta es la primera vez que hará un concierto en Sudamérica fuera de Brasil, donde desde el año 2021 dirige la Orquesta Sinfónica de Piracicaba (São Paulo).

Comentó además que aprovechó su visita a Asunción para conocer un poco de la ciudad, los museos y más, destacando la calma que encontró en la capital del país a diferencia de lo que vive en Brasil.

En cuanto al programa, afirmó que “son tres obras que están aquí, en el corazón”.

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Afirmó que el Concierto para Piano N° 2 en Fa Mayor Op. 102, de Shostakovich, ya dirigió en varias oportunidades y es un compositor polaco al que siente muy cercano, al haber crecido en la Alemania Oriental y haberse formado en violín siguiendo los líneamientos de la escuela rusa.

Para Andreas, Mahle también fue un compositor muy cercano porque fue un compositor germano-brasileño que vivió en Piracicaba. “Yo conocí a Mahle personalmente y él falleció el año pasado”, acotó.

La obra que interpretarán del mismo es la Sinfonía Nordestina (1990), en la cual aparecen ritmos folclóricos del estado de Pernambuco.

El programa del concierto se completará con “Lady in the dark”, de Kurt Weill. El compositor alemán, según destacó Andreas, emigró a los Estados Unidos y en esta obra combina parte de la música de Berlín de los años 20 como opereta y marcha, con la música de Broadway.

Chiara D’Odorico y la emoción de “volver a casa”

La pianista Chiara D’Odorico, quien reside en Buenos Aires (Argentina), se mostró muy contenta de regresar a Asunción para volver a compartir el escenario con la OSN.

“Volver a casa siempre es muy gratificante y es donde más fichas le pongo porque tengo que tocar en casa bien y disfrutar del público, del cariño que uno recibe al estar con sus seres queridos”, expresó.

D’Odorico afirmó que le gusta mucho esta obra de Shostakovich, ya que fue realizada por el compositor como regalo de su cumpleaños a su hijo en su cumpleaños número 19.

“Tiene mucho amor, un segundo movimiento que es precioso. Se transmite todo el amor que un padre puede dar a su propio hijo. Los otros dos movimientos son súper contrastantes donde hay muchísima ironía, mucho juego, es muy virtuoso”, detalló.

Agregó que con las otras dos piezas, este Concierto para piano de Shostakovich combina súper bien en el programa. “Creo que el público se va a llevar realmente un programa muy llamativo, muy distinto a lo clásico de un Beethoven o a lo que uno está acostumbrado y esta música no es así”, acotó la pianista.

En cuanto al desafío que le plantea esta obra, D’Odorico señaló que no solo es el virtuosismo que exige esta pieza, sino también la interacción constante con la orquesta.

La asignatura pendiente del maestro Knut Andreas

Para el maestro Knut Andreas la experiencia con la OSN ha sido “una sorpresa muy buena”, sobre todo a la hora de interpretar los ritmos brasileños de la obra de Mahle.

El director invitado afirmó además que aún tiene pendiente conocer la música paraguaya, al tiempo de agradecer la atención de todos los que conforman la OSN, tanto músicos como administrativos.

El concierto se iniciará a las 20:00 y el acceso será libre y gratuito. La presentación cuenta con el apoyo Instituto Guimarães Rosa de la Embajada de Brasil.