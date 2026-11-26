Kantorei Ars Música ya se adentra en el espíritu de la Navidad presentando este viernes 27 y sábado 28 de noviembre un par de conciertos navideños en Asunción y San Lorenzo.

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La agrupación interpretará la parte navideña del célebre oratorio El Mesías, de Georg Friedrich Händel, cantada en español. El programa reunirá además varios villancicos, atendiendo a las próximas fiestas de fin de año.

Ambos conciertos estarán enmarcados en la primera edición del Festival de Violín del Paraguay, sumando una propuesta coral y sinfónica a este encuentro musical.

El coro Kantorei Ars Música estará acompañado en escena por la Sinfonietta Ars Música. Los conciertos, que contarán con la dirección general del maestro Heinz Fast, tendrán como solistas a contará con la participación de destacados solistas nacionales: Alejandra Meza (soprano), Tatiana Resquín (mezzosoprano), Orlando August (tenor) y Bernabé Leaño (bajo).

El primer concierto será este viernes 27 a las 20:00, en la Iglesia Menonita Concordia (César Samaniego c/ Silvia Enciso).

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En tanto, la presentación del sábado 28 será a las 19:30 horas en el Auditorio de Bienestar Estudiantil, ubicado en el Campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), San Lorenzo.

Ambas presentaciones serán de acceso libre y gratuito.