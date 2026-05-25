De James Bond a lo nuevo de los creadores de Shovel Knight: Qué jugar esta semana

Esta semana trae al mundo de los videojuegos los lanzamientos de un par de los títulos más esperados del año: el primer juego basado en el emblemático espía James Bond en más de una década y el nuevo juego de los galardonados creadores del título de plataformas Shovel Knight, además de propuestas de fantasía y acción multijugador.

LumenTale: Memories of Trey (martes 26)

Un colorido juego de rol de recolección de monstruos al estilo de la saga Pokémon, en el que el jugador recorre un mundo repleto de fantásticas criaturas, reclutándolas o enfrentándolas - con mecánicas de combate por turnos – en duelos de destreza y tácticas.

Stonemachia (martes 26)

Un juego de acción con combate inspirado por la saga Dark Souls, que trascurre en un mundo con estética basada en el ajedrez que se encuentra sumido en una devastadora guerra con ángeles retorcidos.

World of Tanks: Heat (martes 26)

Un título ‘free to play’ en línea de los creadores del simulador bélico World of Tanks, que permite a los jugadores batirse en grandes batallas de acorazados terrestres.

007: First Light (miércoles 27)

El primer juego basado en James Bond, el icónico espía del cine y las novelas del escritor Ian Fleming, en casi 15 años, llega de la mano de los creadores de la saga Hitman. La historia explora los primeros pasos de un joven Bond en la agencia británica de inteligencia MI6, que le da la misión de dar caza a un agente renegado. El jugador deberá cumplir la misión de Bond utilizando sigilo, astucia y un variado arsenal de armas y artilugios de espía.

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Uwatarerumono: Past and Present Rediscovered (miércoles 27)

Una nueva entrega de la serie de juegos de rol tácticos Uwatarerumono, en la que un grupo de aventureros deben salvar a su reino de una amenaza mística.

Schrödinger’s Call (jueves 28)

Una novela visual que gira en torno a una joven mujer que descubre que el mundo está a punto de ser destruido, y tiene la oportunidad de hacer una última llamada telefónica antes del final.

Crashout Crew (jueves 28)

Un juego multijugador en línea de los creadores de Another Crab’s Treasure, en el que hasta cuatro jugadores deben trabajar juntos operando montacargas para hacer entregas de mercaderías en circunstancias cada vez más caóticas.

Mina the Hollower (viernes 29)

El muy esperado nuevo juego de los creadores de Shovel Knight es otra aventura inspirada en clásicos ‘retro’. Este nuevo título, con una estética que emula a juegos de Game Boy Color, sigue a una aventurera que, armada con un látigo, intenta liberar a una isla de una siniestra maldición.