“Final Fantasy” y “The Witcher” acaparan la atención en la feria de videojuegos Gamescom

Aficionados y profesionales pudieron echar un primer vistazo a decenas de nuevos títulos en una ceremonia de inauguración con entradas agotadas, en la que el presentador canadiense Geoff Keighley destacó durante casi dos horas los próximos lanzamientos ante una multitud de alrededor de 5.000 personas.

Sin embargo, el juego más esperado del año, Grand Theft Auto VI, no será protagonista de esta feria que se lleva a cabo en la ciudad alemana de Colonia. Su desarrolladora, la compañía estadounidense Rockstar Games, tiene sus propios planes para lo que podría ser uno de los lanzamientos de videojuegos más importantes de la historia.

En cambio, los asistentes pudieron ver un adelanto de una nueva expansión para The Witcher 3, que se lanzará el próximo año antes de la tan esperada llegada de The Witcher 4 en 2028.

La entrega actual de esta exitosa serie de juegos de rol sobre el cazador de monstruos Geralt de Rivia ha vendido más de 65 millones de copias desde su lanzamiento en 2015.

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Los fans aplaudieron al enterarse de que el estudio polaco responsable del título, CD Projekt, lanzará de forma gratuita una versión remasterizada de The Witcher 3 el 29 de septiembre, una noticia muy bienvenida en un momento en que los precios de las consolas y los equipos se disparan.

‘Final Fantasy VII’ y ‘Metro’

Los aficionados también pudieron echar un vistazo a otro lanzamiento muy esperado, Final Fantasy VII: Revelation, la tercera y última entrega de esta serie de remakes lanzada por primera vez en 1997.

Naoki Hamaguchi, el director japonés de la trilogía, se presentó en el evento mientras se revelaban nuevas imágenes del juego.

Dos desarrolladores del estudio ucraniano 4A Games también subieron al escenario para ofrecer un avance de Metro 2039, la nueva entrega de este título de disparos en primera persona y ambientación posapocalíptica.

“Metro siempre ha sido una historia sobre cómo evitar la guerra, pero ahora que la guerra está a nuestras puertas, hemos creado una historia sobre sus consecuencias” y “el precio de la libertad”, dijo el productor ejecutivo Jon Bloch sobre la nueva edición, cuyo lanzamiento está previsto para febrero.

El estudio chino Hoyoverse, que tuvo gran éxito con el juego en línea Genshin Impact, presentó Nodus Fall, un título de acción cooperativa que se desarrolla en un oscuro mundo medieval.

A partir del miércoles, los visitantes, muchos de ellos disfrazados como sus personajes favoritos, podrán probar estas novedades en cientos de estaciones.

Más de 1.600 expositores presentarán en total unos 800 juegos de video, según los organizadores.

Una industria que está “evolucionando”

El año pasado, cerca de 360.000 personas participaron en la Gamescom, casi al mismo nivel que antes de la pandemia (370.000).

El gigante japonés Nintendo presentará Nintendo Switch Sports Resort y la división Xbox de Microsoft desvelará sus futuras grandes producciones Call of Duty: Modern Warfare 4 y Gears of War: E-Day.

Pero otra ausencia notable es la de la japonesa Sony, fabricante de la consola PlayStation 5.

Mientras tanto, Rockstar Games ha programado un avance de GTA VI en Netflix para el jueves, antes de su lanzamiento el 19 de noviembre, lo que se espera que le robe parte del protagonismo a este salón europeo.

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Algunos estudios rivales han adelantado sus lanzamientos para evitar coincidir con GTA VI, lo que ha creado un calendario inusualmente repleto de nuevos juegos.

“Es un mercado muy saturado”, afirmó Joost van Dreunen, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y especialista en la economía de los videojuegos.

Al mismo tiempo, los precios de las consolas han subido a medida que los chips de memoria se encarecen como resultado de la enorme demanda de potencia computacional por parte de la industria de la inteligencia artificial.

La combinación de una fuerte competencia y la presión sobre los márgenes de ganancia ha obligado a muchos estudios a recortar costos drásticamente.

Desde enero, casi 10.000 personas han perdido su trabajo en el sector, según la web ASGC Games Industry Layoffs Tracker, que estima que esta cifra podría rondar las 15.000 a finales de año, es decir, un nivel cercano al récord de 2024.

“No es ningún secreto que la industria de los videojuegos está cambiando y evolucionando”, dijo Keighley. “Por un lado, es emocionante, y por otro, da un poco de miedo”.