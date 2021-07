Colorados se unen en torno a la candidatura del imputado Quintana

Esta semana Quintana Maldonado y su ex adversario en las internas coloradas, el concejal Juan Ángel Núñez, del movimiento Unidos Podemos, concretaron el “abrazo republicano” y se juntaron para la campaña proselitista por los candidatos de la ANR para los comicios municipales de este 10 de octubre.

El diputado y el concejal participaron anoche de un mitin político para oficializar la unión de los dos sectores de la ANR. También participaron en el acto los postulantes a la Junta Municipal Liz Magnolia Pereira (esposa de Núñez), Derlis Lugen y Hernán Cardozo, del movimiento Unidos Podemos que sortearon las internas para integrar la lista oficial.

Caso de Ulises Quintana está parado desde diciembre del 2019

En su discurso el legislador cuestionó la actual gestión municipal, a cargo de Hugo Benítez Ávalos (MCDE), por las desvinculaciones de funcionarios afiliados al Partido Colorado. Sostuvo que sus correligionarios “son perseguidos”.

Quintana también se había reunido con su ex contrincante Juan Ramírez, del movimiento Te Queremos, quien le dio su respaldo. No obstante, el legislador aún no consiguió un apoyo público de Esteban Wiens, de Renovación y Unidad Colorada; Juan Pereira Dávalos, del movimiento Compromiso Republicano; y de otros ex precandidatos colorados.

El diputado colorado aspira a la intendencia de Ciudad del Este, pese a que cuenta con cuentas pendientes con la justicia por supuestamente estar asociado en una organización criminal. Quintana está acusado por la Fiscalía por narcotráfico y es apuntado como supuesto miembro de la banda, encabezada por Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias “Cucho”.

EE.UU. califica de corrupto y peligroso al diputado cartista Ulises Quintana

Quintana es igualmente considerado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos y tiene prohibido ingresar al país norteamericano.