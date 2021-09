Argentinos se manifiestan y exigen reapertura de frontera con Foz

La movilización tuvo lugar en la zona aduanera del Puente Tancredo Neves, que une ambos países y conforman con Paraguay (Ciudad del Este) la Triple Frontera. Participaron miembros de la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú y diferentes sectores que se vieron afectados por la crisis generada por el cierre fronterizo.

“No está ni en proyecto la apertura y ya no podemos reinventarnos, queremos que el presidente Alberto Fernández nos escuche. Estamos vacunados y con todos los protocolos aprobados, ya no podemos esperar. Perdimos mucho, las mercaderías se vencieron y ya no tenemos nada”, manifestó la comerciante Elida Bareiro, durante la movilización.

Por su parte, el gobernador de Misiones, Óscar Herrera Ahuad, prometió a los manifestantes que seguirá haciendo lobby ante el Gobierno argentino para conseguir la reapertura del paso fronterizo con fines turísticos.

En ese sentido, el gobernador Herrera Ahuad había enviado el mes pasado el protocolo de reapertura del puente Tacredo Neves al Ministerio de Salud, argumentando que las dos ciudades cuentan con alto porcentaje de su población inmunizada contra el Covid-19. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional solo pretenden reabrir el puente para el ingreso de nacionales y extranjeros residentes.