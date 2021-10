Equipo de Prieto se fortalece en Alto Paraná

El sector independiente liderado por Miguel Prieto Vallejos fue el principal ganador en las elecciones municipales del pasado 10 de octubre en Alto Paraná. El joven dirigente conquistó la reelección en la capital departamental al obtener 81.168 votos frente a su oponente colorado, Ulises Quintana, quien alcanzó 35.706 votos.

La contundente victoria posiciona a Prieto Vallejos como el nuevo caudillo político de Ciudad del Este, principal colegio electoral en Alto Paraná.

En Minga Guazú, tercera ciudad más poblada del departamento, también se impuso como nuevo intendente Diego Amílcar Ríos Llano, del Movimiento Conciencia Democrática Minguera, quien se postuló con el respaldo del equipo de Prieto Vallejos.

Mientras en Hernandarias, cuarto en población en Alto Paraná, triunfó el independiente Nelson Emiliano Cano Ozuna. En este caso, Prieto Vallejos dio un apoyo público a Cano Ozuna durante la campaña y ambos demostraron una afinidad política.

Con la derrota del Partido Colorado en los tres municipios, el equipo de Prieto Vallejos y sus aliados ganaron importantes espacios de poder con miras a las elecciones generales en 2023.

En las municipales pasadas, el líder esteño concretó alianzas con sectores de oposición como Frente Guasu y Encuentro Nacional, entre otros. Sostuvo que para 2023 la clave para el triunfo será una coalición opositora.

Si bien aún no concluyó el proceso electoral municipal, en las carpas del Movimiento Conciencia Democrática CDE se pretende catapultar al ex director general de la Municipalidad esteña y ex jefe de campaña de Prieto Vallejos, Daniel Pereira Mujica, como posible candidato a gobernador en 2023.