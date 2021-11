Revocan prisión del joven que había sido condenado por doble homicidio

En mayo de este año, Florentín Dávalos había sido sentenciado a cuatro años y seis meses de cárcel por asesinar a Osvaldo González Duarte y Nelson Rafael González. El tribunal estuvo conformado por los jueces Flavia Recalde, Milciades Ovelar y Marino Méndez.

Lea más: Doble homicidio en el Country: condenan a cuatro años y seis meses al acusado

La condena había sido apelada por la fiscala Natalia Montanía y el abogado de la querella Derlys Martínez, quienes pidieron 20 y 25 años de cárcel, respectivamente.

Como la apelación aún no fue resuelta, la sentencia no está firme, por lo que según los magistrados que dictaron la sentencia no hay ningún fundamento para seguir sosteniendo la prisión preventiva de Florentín. Esto considerando que el Código Procesal Penal establece dos años como el plazo máximo para la privación de libertad si no hay condena firme.

El doble crimen ocurrió en el Paraná Country Club de Hernandarias, en marzo de 2019, durante una trifulca familiar. En ese entonces, Rodrigo Florentín Dávalos se había fugado del lugar del crimen y luego de varias semanas se presentó ante la justicia.

La baja condena del joven se había dado porque durante el juicio se comprobó que la madre del acusado fue golpeada, y que el sentenciado fue reducido y encañonado por su padrastro y el hermano de este. Esto fue alegado para determinar la condena por homicidio doloso por excitación emotiva.