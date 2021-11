Controvertida elección de presidente de la Junta de Hernandarias

El presidente de la Junta saliente, Wilson Ayala (ANR, cartista), tomó juramento en el cargo a los once ediles presentes para el período 2021-2025 en la sala de sesiones de la Junta Municipal. El colorado Julio Escobar Valdez no compareció en el recinto legislativo, por lo que no asumió aún su banca.

En la fecha asumieron como miembros de la Junta los colorados Jhon Florentín Araújo, David Monzón Alsina, Celestino González Viera, Milciades Dávalos Fariña y Yessica Caballero Ferreira.

Además, los liberales Celva Ojeda de Caballero, Alberto Báez Arriola y Gerardo González Cardozo, al igual que Germán Ibarrola Ozuna, Nilda Venialgo de Serafini y Alcides Ascona Duarte. Estos últimos tres son del Movimiento Unidos por el Cambio, equipo político del intendente Cano Ozuna.

Solo el colorado Escobar Valdez aún no tomó juramento, ya que se encuentra aislado debido a un cuadro de COVID-19.

Los concejales de la ANR pidieron que Escobar Valdez jure por medios telemáticos, pero la propuesta fue rechazada por los ediles liberales e independientes.

A raíz de la negación del juramento virtual de Escobar Valdez, los ediles colorados se retiraron de la sala de sesiones.

Elección de la mesa directiva

Con seis concejales presentes en la sala de sesiones se llevó a cabo la elección de la mesa directiva de la Junta Municipal.

Nilda Venialgo fue elegida presidenta de la corporación legislativa, mientras que Celva Ojeda de Caballero fue designada como vicepresidenta.

El colorado Celestino González sostuvo que la elección de la mesa directiva no tiene validez, ya que no había el quórum (7 concejales) en la sala de sesiones al momento de la votación.

En tanto que el liberal Alberto Báez afirmó que la elección es legal, debido a que una mayoría votó teniendo en cuenta que la Junta tiene actualmente once concejales juramentados.