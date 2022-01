Velázquez sigue gira en el este con fuerte crítica contra Cartes

El vicepresidente Hugo Velázquez dio inicio el jueves a su gira por Alto Paraná con un encuentro con dirigentes de Presidente Franco y hoy celebró reuniones en Juan León Mallorquín y Minga Guazú. En todos los actos dio discursos de crítica contra el expresidente Horacio Cartes y su movimiento político Honor Colorado.

“Este Gobierno que iniciamos para defender la bandera de la razón social del coloradismo, para fortalecer otra vez nuestro partido y a nuestra dirigencia de base. En contra de este grupo que también quiere llegar al poder, pero con distintas motivaciones”, dijo Velázquez.

Según el vicepresidente Velázquez, el modelo cartista pretende utilizar la estructura del Estado para seguir “ganando dinero de dudoso origen y utilizar a las instituciones republicanas, porque ellos para eso necesitan el poder”.

El postulante oficialista a la presidencia por el movimiento Fuerza Republicana invocó la doctrina política del Partido Colorado para motivar a sus adherentes y sostuvo que representa el “genuino coloradismo”.

Uso de informaciones para negocios

“Había llenado el Gobierno con gerentes de sus empresas. Y después de terminar el Gobierno qué hicieron: sacaron información importante del Estado y levantaron una cementera. Ahora el expresidente de la INC (Jorge Méndez) es presidente de Cecon, haciéndole competencia a la industria Nacional del Cemento”, cuestionó el vicepresidente.

Cecon es una de las empresas que figuran en el portafolio del Grupo Cartes, al igual que la firma de combustibles Enex.

Velázquez afirmpo también que el cartismo usó información obtenidas desde el Gobierno sobre el negocio del combustible y tras la finalización del mandato de Cartes, el expresidente fundó una empresa en el rubro que compite con Petropar.

No pueden sacar dinero del país

“Ellos no quieren a nuestro país. Ellos necesitan llegar al poder para mantener sus privilegios. Ellos no pueden sacar su dinero a Foz de Yguazú (Brasil) y por eso necesitan llegar al poder, para manejar las instituciones del Estado, para que no se le controle”, remarcó.

Velázquez igualmente sostuvo que el sector cartista necesita manejar la Fiscalía, el Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Seprelad porque “no pueden justificar de dónde llega lo único que tienen. Son tan débiles de convicciones, que no le puede ofrecer otra cosa al pueblo colorado, al pueblo colorado que no sea dinero”, dijo.

Cuestiona manejo de ANR

En otro momento, Velázquez se pronunció respecto al manejo del Partido Colorado y recordó que renombrados dirigentes habían pertenecido a la Junta de Gobierno de la ANR.

“Hoy lo que está usurpando el partido, están estableciendo el estado servidor de una persona y de un grupo de personas. Nosotros no podemos permitirlo”, refirió en una abierta crítica al diputado Pedro Alliana, titular de la ANR.

Velázquez continuará su gira este viernes en Alto Paraná con dos reuniones en Hernandarias y mañana sábado concluirá con un encuentro con dirigentes en Ciudad del Este.