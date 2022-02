Desarticulan organización que pasaba de contrabando bebidas desde Paraguay

Desde la institución policial informaron que los equipos cumplen dos órdenes de arresto temporal en Penápolis (SP) y Caldas Novas (GO), además de 12 allanamientos en las ciudades de Río Quente, Caldas Novas y Goiânia (GO), Penápolis (SP) y Matelândia, Itaguajé y Santa Tereza do Oeste, en el estado de Paraná.

Lea más: Crimen organizado recurre ahora a contrabando de vino en vez de droga

Los procedimientos son realizados en el marco de la operación “Vinha”, investigación que se inició en junio de 2021, luego de la detención de cuatro hombres en la ciudad de Jales, al noroeste del estado de São Paulo. En ese momento, transportaban una gran cantidad de bebidas alcohólicas contrabandeadas desde Paraguay.

Uno de los detenidos este jueves es un agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) que pasaba información a los miembros de la organización sobre el movimiento en los puestos de control, además habría participado en algunos de los transportes de mercaderías.

Millonario movimiento

La investigación da cuenta que al menos diez personas formaban parte del contrabando de mercaderías, especialmente bebidas alcohólicas, que movió más de 2 millones de reales (unos G. 2.696 millones, al cambio actual), en los últimos dos meses.

El líder del grupo tiene varias empresas del rubro de bebidas y contaba con una red de clientes de alto poder adquisitivo. Se dispuso el bloqueo de todos sus bienes.

Lea también: Contrabando de cigarrillos al Brasil: “No hay daño patrimonial al Estado”, dice Tributación

Los intervinientes adelantaron que los detenidos serán investigados por contrabando y organización criminal, con una expectativa de pena de hasta 12 años de prisión.

Las evidencias fueron trasladadas al depósito de la Policía Federal y los detenidos serán enviados a la penitenciarías de la región donde fueron detenidos.