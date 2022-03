“Quería sacar a la comunidad del aislamiento”, dice intendente que cambió de partido

La moneda de cambio para la construcción del primer asfaltado que da acceso al distrito de Domingo Martínez de Irala fue el paso del intendente local del Partido Liberal al Partido Colorado. El acceso de este distrito es un sueño anhelado de todos sus pobladores y la deuda histórica del gobierno data desde hace 125 años, es decir desde la fundación del puerto hoy convertido en municipio.

Uno de los tantos pedidos que se hizo llegar al gobierno fue durante un acto en el sur del departamento, en el 2019. En la ocasión, en tono de broma le habían pedido que se cambiara de partido para acceder a la obra. Benegas sin dudar, respondió que si se construía el asfaltado iba a cambiar de partido.

La ruta finalmente fue habilitada este lunes, durante un acto en el que estuvo el presidente de la república, Mario Abdo Benítez, y la promesa de afiliación salió nuevamente al tapete. Tanto Benegas y Abdo Benítez intercambiaron chistes sobre el intercambio de compromiso.

“Tenemos luego un trato con mi querido presidente”, dijo Benegas durante su discurso cuando hizo un pedido al mandatario para la pavimentación de otro tramo del distrito. El presidente le replicó, “yo ya cumplí”.

Al término del acto, Benegas se acopló a la comitiva presidencial y acompañó al mandatario hasta el helicóptero. Allí en un acto improvisado y utilizando una de las camionetas de la comitiva presidencial como mesa, Benegas firmó su afiliación al Partido Colorado.

Al ser consultado sobre su decisión, el intendente manifestó que lo hizo por su comunidad y en medio de la emoción por la inauguración del asfalto. Dijo también que es consciente de que la gente no le va a entender.

“La necesidad no tiene color y le había dicho jugando que me iba a afiliar al Partido Colorado. Había sido el presidente llevó a cabo eso y estoy honrando ese compromiso que hice por mi comunidad. Hemos sufrido más de cien años, quería sacar a la comunidad del aislamiento, estoy haciendo esto por mi comunidad”, expresó.

Sobre su situación con el Partido Liberal dijo que ya había mencionado a los dirigentes sobre este compromiso. Además se quejó de la falta de apoyo de parte del partido en las elecciones pasadas, cuando fue víctima de un atentado por sus contrincantes.

Benegas se inició en la política partidaria en el movimiento liderado por Efraín Alegre. Si bien ya firmó su afiliación a la ANR aún no hizo los trámites para desafiliarse del Partido Liberal. “El partido no me dio garantías ni antes ni después de las elecciones en octubre pasado. Sé que esto va tener secuelas y que la gente no me va entender”, finalizó.