Intendente de Hernandarias se une a HC y usa municipalidad para mitin político

La Municipalidad de Hernandarias fue escenario de un acto político partidario encabezado por el intendente Nelson Cano para la oficialización de su adhesión al movimiento Honor Colorado, con miras a las próximas elecciones generales.

Estuvieron presentes el gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, precandidato a la senaduría, y el intendente de Santa Rita, César “Landy” Torres, aspirante a la gobernación, además de concejales y dirigentes.

Para el mitin político, el jefe comunal hizo uso de la estructura municipal, como los bienes y algunos funcionarios que tuvieron que dejar sus actividades oficiales para acompañarlo en pleno horario laboral. A diferencia de otros casos, Cano ni siquiera intentó maquillar el encuentro haciéndolo pasar por alguna actividad de carácter oficial.

En su discurso, el intendente anunció que pasará a formar parte del cartismo y dio su apoyo a las precandidaturas de González Vaesken y “Landy”, esperando una “contundente victoria en las internas”. Con esto, abandona el movimiento Fuerza Republicana, del presidenciable Hugo Velázquez, al que se había sumado hace apenas tres meses.

Al ser consultado sobre su decisión de cambiar de carpas, dijo que golpeó puertas del Gobierno nacional por los reclamos que tiene su comunidad, haciendo referencia a la Itaipú Binacional, pero que no tuvo respuestas.

“Se tiene una deuda histórica con nuestra comunidad, hasta hoy no hemos recibido una respuesta estando en el Gobierno actual nuestros amigos, y si no se dan las respuestas tengo que buscar otro camino. Yo quiero beneficios para mi pueblo, por eso he tomado la decisión de pertenecer a partir de este momento a este grupo político”, dijo.

Por su parte, Roberto González Vaesken dijo que vienen a presentar a su precandidato a la gobernación “ante tan selecto público” y que están convencidos de que “Landy” Torres abrazará la causa de Hernandarias con respecto a la reivindicación de la Itaipú Binacional en el municipio.

Entretanto, el intendente santarriteño asumió el compromiso de acompañar los reclamos y promocionó al presidenciable de HC, Santiago Peña. Agregó que no hará una campaña política con agravios, insultos, odio o rencor porque eso no ayuda. “Queremos dejar de lado la vieja política”, expresó.