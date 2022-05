Rechazan rendición de cuentas del intendente de Itakyry

El pasado 31 marzo ingresó a la Junta Municipal de Itakyry la rendición de cuentas 2021, presentada por el intendente Miguel Ángel Soria (ANR), pero correspondiente al anterior jefe comunal, el colorado Carlos Soria (hijo de Miguel Ángel). El documento refiere una ejecución presupuestaria total de G. 13.049.727.782.

Lea más: Itakyry: Opositores conforman bloque mayoritario y se quedan con la presidencia de la junta

La comisión de Hacienda estudió el balance y emitió dos dictámenes que fueron tratados en sesión extraordinaria, teniendo a la rendición de cuentas como único punto. Primeramente se expuso la argumentación para el rechazo, refiriendo que se había solicitado al intendente informes sobre 17 puntos, pero que solo se han respondido algunos.

“Se debe recalcar que no se ha acercado ningún documento respaldatorio de la intendencia municipal, por lo que dicha actitud raya la ilegalidad y en la irrespetuosidad hacia los que se han dignado a dar un estudio pormenorizado al informe en cuestión, a fin de disipar dudas referentes a algunos puntos de la ejecución”, indica el dictamen.

En ese sentido, invoca la Ley Orgánica Municipal, que indica que “la falta de cumplimiento de esta requisitoria podrá ser considerada como una causal de rechazo de la rendición de cuentas”.

Se cuestiona que no se hayan presentado facturas legales de profesionales contratados, cuyo rubro suma G. 67.500.000 y que no fueron justificados.

En cuanto a “Pasajes y Viáticos”, agrega que se ha utilizado la suma de G. 46.284.843 y que no se acompañó ningún listado de funcionarios beneficiados de este rubro. “Más lo que deberíamos juzgar en este punto, es la presunción de que la utilización de este rubro, constituye más bien gastos superfluos e innecesarios para la institución”, detalla.

También hablan que en “Servicios por Aseo, Mantenimiento y Reparaciones” se ha destinado la suma G. 208.919.129, sin documentos que corroboren su utilización; y lo mismo con el rubro de “Combustibles y Lubricantes” por G. 403.253.650.

Por otra parte, menciona que esta administración no ha custodiado el patrimonio de los ciudadanos “reflejándose en una mala y desordenada utilización de los recursos que le fuera confiada”.

Paralelamente, se ha presentado un dictamen favorable a la aprobación en el que el firmante, concejal Alejandro Acosta (ANR), concluye que las documentaciones se encuentran en orden y que no se evidencian irregularidades dentro de la ejecución presupuestaria.

Lea más: Alcoholera de Itakyry es monumento al derroche del dinero de contribuyentes

Finalmente, los concejales aprobaron por mayoría de seis votos contra cinco el rechazo al balance presupuestario.

“Todo los documentos están a disposición”

Al respecto, el intendente Soria negó categóricamente que no se hayan presentado los documentos correspondientes y aseguró que están a disposición de cualquier ciudadano. “Ellos verificaron, pero como hay miles de documentaciones tal vez no tuvieron el tiempo suficiente para controlar y hacer su dictamen como verdaderamente corresponde (...), entonces manifiestan que no se han presentado las documentaciones”.

Relató que los miembros de la comisión de Hacienda incluso estuvieron acompañados de una persona que no forma parte de la Junta Municipal, y que no hubo oposición por parte del ejecutivo porque “los documentos están a la vista de todos los que quieran venir a controlar, nosotros no tenemos por qué esconder las documentaciones”.

Soria exhibió una nota enviada a la Junta Municipal, con fecha de entrada, 4 de mayo de 2022, en la que menciona que responde a los informes, añadiendo que se puede acceder a los papeles de respaldo en las oficinas de Administración y Finanzas y la Unidad Operativa de Contrataciones.