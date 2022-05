Luego de casi 4 meses, jueza afectada por incendio retoma sus labores

La magistrada y su familia habían sido sorprendidos por el incendio de su casa en la madrugada del 24 de enero pasado, en Ciudad del Este. Sus hijos y sus padres, quienes también estaban en la casa, habían sufrido quemaduras y complicaciones respiratorias. No obstante, la jueza Cynthia Pineda se llevó la peor parte al tener sus pulmones afectados en un 90%, en el lado izquierdo y 60 % en el lado derecho.

La jueza estuvo diez días en terapia intensiva, más de dos meses hospitalizada y pasó por dos intervenciones quirúrgicas. Actualmente sigue con tratamientos y fisioterapias, que deberá continuar como mínimo, durante tres meses. El siniestro se produjo en enero pasado.

“Todavía tengo la perforación de la traqueotomía pero ya estoy en condiciones de dictar resoluciones y participar de las audiencias telemáticas. Como no puedo estar expuesta porque sigo en tratamiento, la Corte Suprema de Justicia me otorgó el permiso de retomar mis labores de forma virtual”, expresó.

Pineda afirmó que se siente en óptimas condiciones. También resaltó el acompañamiento permanente de sus familiares y colegas de trabajo. “Para todo lo que fue me siento muy bien, ahora al retomar mis funciones me siento muy contenta. Lo más difícil siempre fue ese aislamiento, porque desde que salí del hospital no tuve contacto con nadie”, expresó.

Contó que desde el momento que despertó en terapia, los médicos le hicieron escuchar audios de sus hijos, con lo cual comprobó que estaban bien, y eso le dio fuerza para luchar por su vida.

El incendio

El incendio de la vivienda ocurrió el 24 de enero pasado en el Área 2 de Ciudad del Este. En la ocasión la Pineda, sus tres hijos y sus padres fueron afectados por la humareda y además sufrieron heridas de quemadura.

Los Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este habían protagonizado un rescate heroico para sacar con vida a todos los miembros de la familia de la casa que ardía en llamas.

