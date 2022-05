Reportan buen rendimiento del maíz en las primeras cosechas

Los productores tienen una alta expectativa en el maíz, teniendo en cuenta que la última cosecha de soja fue ínfima, pues varias parcelas se perdieron completamente en algunos casos y el rendimiento fue muy bajo en otros, debido a la larga sequía.

Sin embargo, el clima favoreció al maíz desde la siembra, por las oportunas lluvias y luego por la temperatura ideal, por encima de los 20 °C. El ingeniero Rubén Sanabria explicó que el maíz deja de crecer con una temperatura menor a 10° C. Esperan que no haya un descenso importante de la temperatura en los próximos 30 días, tiempo que se necesita para que se cumpla el ciclo del maíz.

“Si la temperatura no cae mucho, si no llega por debajo de los 5 °C no habrá pérdidas importantes. Si se mantiene por debajo de los 10°C el maíz dejará de crecer y va ampliar su ciclo. Necesitamos 30 días más sin frío intenso para que se complete su ciclo con buen desarrollo”, expresó.

Sanabria señaló el 60% del cultivo del maíz está prácticamente listo y que las primeras cosechas ya están en marcha. Las cosechas reflejan un muy buen rinde que oscila entre los 5.000 kilos por hectáreas.

En Alto Paraná se cultivaron 250.000 hectáreas de maíz aproximadamente de las 1.300.000 hectáreas, a nivel nacional. Esta cifra es considerada una cantidad nunca antes alcanzada, pues cada temporada se cultivan entre 800 a 900 hectáreas en todo el país.

Para pagar deudas

Gran parte de la cosecha de maíz servirá para cubrir las millonarias deudas que dejó la mala cosecha de soja. Parte de los granos ya están comprometidos, pues se usa para pagar por los insumos e implementos.

Además del buen rinde, los productores tienen alta expectativa en el precio que reporta un un repunte en su cotización en el mercado. Lo que en la zafra anterior se comercializaba entre 90 a 100 dólares por tonelada ahora se puede lograr a vender a 200 dólares por tonelada.