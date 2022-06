Ocho empresas pujan por millonaria licitación de obras en CDE

La convocatoria a licitación N° 414403 bajo la denominación “Construcción de pavimento tipo asfalto y empedrado en distintos puntos de Ciudad del Este” se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, tras la presentación de propuestas de un total de ocho empresas interesadas en ejecutar los trabajos.

La Gobernación del Alto Paraná, administrada por el Roberto González Vaesken (ANR-cartista), pretende construir 3.909 metros cuadrados de pavimentación asfáltica y 21.684 metros cuadrados de empedrado. Las obras se ejecutarán en el ex Km 6,5 Ñasaindy, ex Km 7, barrio Don Bosco y el ex Km 9, lado Acaray.

El monto referencial de la licitación es de G. 2.749 millones, a ser financiados con recursos propios del ente departamental. El sistema de adjudicación está dividido en dos lotes.

Las empresas que se presentaron en el acto de apertura de sobres fueron: JAM Construcciones, representada por Alicia Edith Medina Rodas, que propuso la oferta más alta consistente en G. 2.315.831.616; le sigue Mora Construcciones, Gustavo Ramón Mora Fariña, con G. 2.083.181.760; y la firma sin denominación de fantasía, a nombre de Pablo Isaac Armoa Cabrera, por valor de G. 1.999.475.854.

La lista sigue con la empresa “New Sony Vaio II SRL”, que no figura en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) con ese nombre ni con el número de RUC 80078995-4 que detalla; tampoco se especifica quien es su representante. El valor de su oferta es de G. 1.995.824.824.

También Megga Imp. Exp. SA, de Nimio Villalba y Celso Saldoval Jara, propuso ejecutar las obras por G. 1.880.325.200; Nordeste SA, de Jorge Guillermo Romero Ozuna por G. 1.864.284.924; Tino Servicios y Construcciones, de Rubén Casco Escobar por G. 1.848.536.000; y Chaves Construcciones, de Gustavo Gaona, por G. 797.943.391.

Durante el acto de apertura de sobres, los interesados no presentaron observaciones. El comité evaluador de ofertas tiene un plazo de diez días para elevar un informe y remitir al ejecutivo que de acuerdo a las recomendaciones firmar la adjudicación.