Piden a la Contraloría auditar Municipalidad de Presidente Franco

El pedido de auditoría de la Municipalidad de Presidente Franco, a cargo del intendente liberal Roque Godoy Jara, fue planteado luego de que la Junta Municipal aprobara la ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 con una mayoría de siete votos y cuatro en contra.

Uno de los concejales que habían objetado la rendición de cuentas del jefe comunal franqueño fue el colorado Hugo Mendoza Cáceres, quien recurrió a la Contraloría General de la República para pedir la fiscalización de la gestión comunal.

El pedido de auditoría también afecta a la gestión de la exintendenta Julia Ferreira (PLRA), que administró el municipio por tres meses cuando Godoy renunció para buscar la reelección.

El concejal Mendoza Cáceres informó que entregó al ente contralor el balance general analítico y el dictamen en minoría de la Junta en el que se exponen las razones para el rechazo de la ejecución presupuestaria del período 2021. Igualmente, solicitó una revisión completa de los estados contables de la Comuna.

Montos de ejecución

En el ejercicio fiscal del año pasado, la Municipalidad franqueña ejecutó en egresos G. 41.025.992.348, mientras que los ingresos ascendieron a G. 29.852.488.512, lo que arroja un déficit de G. 11.723.503.836, según los documentos remitidos por el intendente Godoy a la Junta.

Los concejales opositores que objetaron la rendición de cuentas indicaron que el jefe comunal no remitió los documentos respaldatorios como copias de boletas de depósitos bancarios de ingresos genuinos y no genuinos, liquidación de ingresos tributarios y no tributarios, recibos o facturas por pago o transferencias a proveedores y a comisiones, entre otros.

La licenciada Magdalena Montiel, auditora externa de la Comuna, sostuvo que los papeles de la ejecución presupuestaria de 2021 se encuentran en regla.