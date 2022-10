Fieles católicos marchan “en defensa de la vida y la familia” en CDE

El Movimiento Familiar Cristiano (MFC) de la Diócesis de Ciudad del Este convocó a una movilización que reunió a miembros de distintos grupos religiosos y otros feligreses. La marcha consistió en una procesión con la imagen de la Sagrada Familia, seguida de una caravana de vehículos que partió del acceso principal al barrio La Blanca y culminó en la parroquia local.

Los participantes estaban munidos de globos blancos, banderas tricolores, rosarios y carteles contra la “ideología de género” y en alusión al rechazo del proyecto de Transformación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Durante el trayecto, fueron rezando y cantando.

Al término, todos ingresaron al templo Sagrada Familia de Nazaret, donde monseñor Guillermo Steckling ofició una celebración eucarística y en su homilía habló sobre la fe, a la que calificó de “virtud que no es fácil de entender. Para nosotros, la fe no es una creencia, es simplemente poder ver la verdad”, acotó.

Agregó que la fe no contradice el razonar, pero para entender eso se debe creer con todo el corazón. “Sentimos espontáneamente que algunas cosas no van, el Espíritu Santo nos dice: ‘Eso no puede ser’, como en nuestro caso eso de dejar de lado la familia”, refirió.

Además de esta actividad, la semana pasada se realizaron otras manifestaciones, específicamente contra la Transformación Educativa. En Minga Guazú, los ciudadanos se manifestaron frente a la Junta Municipal y luego se reunieron con autoridades locales.

Asimismo, en Juan E. O’Leary, un grupo de aproximadamente 100 personas marcharon desde la rotonda de la ciudad hasta la municipalidad y en Presidente Franco se realizó una socialización con varios sectores de la comunidad.