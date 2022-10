Productor de pitaya denuncia perjuicios a causa de fumigación

Al menos 1.100 plantas de pitaya o fruta de dragón de un pequeño productor de Minga Guazú están seriamente afectadas y podría comprometer la cosecha de esta temporada. El afectado, Cándido Barúa explicó que las causas serían las fumigaciones de un trigal ubicado en el inmueble vecino.

La propiedad de Barúa está rodeada de cultivos mecanizados y según afirmó los productores realizan fumigaciones sin considerar las condiciones del viento por lo que afectan a toda la zona. Si bien las fincas cuentan con franja de protección, al menos hacia la propiedad del afectado, al no respetar las condiciones del viento el producto fumigado se esparce por varios metros.

En su caso, al menos tres hileras de pitaya con más de 1.000 plantas quedaron visiblemente afectadas por la fumigación con secantes de un cultivo de trigo. Las plantas están con hojas amarillentas, tallos podridos y secos.

La fumigación se realizó hace unos 13 días y hasta el momento las plantas no presentan recuperación con los tratamientos, por lo que si no se recupera el afectado recurrirá a denuncias en instituciones pertinentes, explicó.

“Es un perjuicio enorme porque cada planta me costó G. 100.000 y lleva más de un año de desarrollo. Ahora me están orientando para un tratamiento, pero si no se recuperan voy a ser muy perjudicado porque esperaba cosechar unos 8.000 kilos de fruta de las 4.000 plantas, pero con este perjuicio se va reducir”, expresó.

Barúa comercializa su producción en la Cooperativa Yguazú y tiene muy buena salida porque es una fruta muy apreciada por las propiedades que posee. En Paraguay es todavía muy poco explotado, pues, al decir de Barúa, es el único productor del país.

¿Qué es la fruta de dragón?

La pitaya, conocida también como “fruta del dragón”, es del género de cactus columnares, de apariencia arbórea. Es nativo de la Península de Baja California y otras partes de México, Arizona en los EE. UU., Costa Rica, y Venezuela que tiene unas 23 especies. En Paraguay país es muy apreciada por sus propiedades y se comercializa en los supermercados y algunas fruterías.

En nutrición, entre otros beneficios, es considerada refrescante, fuente de antioxidantes naturales, rica en vitamina C y vitamina B2, esta última de vital importancia para la producción de glóbulos rojos. También contiene captina, un relajante natural del sistema nervioso.