Vacunación masiva en escuela donde se detectó brote de varicela

La detección de 15 casos de varicela en una escuela de la ciudad de Hernandarias puso en alerta a la comunidad educativa y a las autoridades sanitarias. Para evitar la mayor propagación del mal se recurrió a varias medidas incluyendo la vacunación masiva.

Al detectarse varios casos simultáneos de la enfermedad, 12 en alumnos del cuarto grado y otros tres de otras salas, se aisló a los afectados. Además se hizo una limpieza general en la escuela para controlar la propagación.

En el marco de las citadas medidas sanitarias es que este miércoles también se realizó una jornada de vacunación masiva en la institución educativa afectada. Además de las dosis contra la varicela se aplicaron otras vacunas del programa regular.

Una gran cantidad de padres de familia acudieron a la institución para acompañar a sus hijos para la inmunización. Muchos aprovecharon incluso para llevar a sus hijos más pequeños que aún no están en edad escolar a fin de poner al día el esquema de vacunación.

Algunos afectados no tenían vacunación completa

Carlos Antonio López, responsable del programa promoción y prevención explicó que algunos de los niños afectados con la varicela no tenían su esquema de vacunación completo. Sin embargo, ninguno de ellos presentó síntomas graves del mal.

“Algunos no tenían completo pero no ninguno está grave. Instamos a los padres a completar el esquema de vacunación, no solo contra la varicela sino contra otras enfermedades”, dijo. Dijo en cuanto a la enfermedad no está erradicado en nuestro país por lo que aparecen de forma esporádica.

Piden conciencia a los padres

Ruth Angélica Villagra Bogado, directora de la institución pidió a los padres a tomar conciencia para no enviar a su hijos a la escuela cuando están afectados por alguna enfermedad. “La recomendación es que si la criatura está afectada con alguna enfermedad no se le envíe a la escuela. Entendemos que muchas veces los chicos insisten en venir pero los padres son los responsables de tomar conciencia. Pedimos a los padres responsabilidad y conciencia”, expresó.