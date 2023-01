Con marcha piden repatriación del cuerpo de paraguaya asesinada en Argentina

A más de una semana de la muerte de Nilda Rosa González Ojeda (29), sus familiares siguen aguardando el cuerpo de la misma. La joven víctima de feminicidio fue brutalmente asesinada por su esposo, el 19 de enero pasado.

La repatriación del cuerpo ya tiene visto bueno en nuestro país, pero todavía no fue liberado por las autoridades argentinas, por lo que los familiares recurren ahora a la movilización para pedir celeridad. A fin de acompañar la manifestación, la Junta Municipal de Juan E. O’Leary declaró asueto distrital.

Lucía González Ojeda manifestó que mientras no traigan el cuerpo no van a estar tranquilos y que quieren enterrarla en nuestro país. “Hicimos las gestiones a través del consulado y la embajada. Acá ya no hay problemas, pero en Argentina todavía no se liberó”, expresó.

Igualmente, los manifestantes portaron pancartas pidiendo justicia para Nilda Rosa. “Ojalá que (el esposo) pague para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Si algo así se deja de balde, ya va ser muy difícil”, añadió Lucía.

La víctima dejó huérfanos cinco niños, todos menores de edad: de 2, 4, 9, 11 y 14 años de edad. Los familiares también iniciaron las gestiones para que los mismos sean traídos a Paraguay.

Un crimen inesperado

El asesinato de Nilda Rosa González Ojeda causó una gran conmoción entre los familiares y amigos. Esto, considerando que nunca se percataron de algún tipo de violencia por parte de su esposo.

Hasta el momento no se sabe con certeza qué ocurrió durante la noche del crimen ni si los niños estaban en la casa cuando el ahora sospechoso mató a golpes a su esposa y luego desmembró su cuerpo para finalmente tirar las partes en diversos sitios.

Primero denunció que su esposa había sido secuestrada, pero cuando fue a dar la información ya fue detenido por las autoridades.