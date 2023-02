Sequera critica a laboratorios y hospitales privados de Alto Paraná por no notificar casos

Una comitiva del Ministerio de Salud se encuentra en Ciudad del Este para evaluar la situación epidemiológica en Alto Paraná. Antes de la reunión, el doctor Guillermo Sequera habló con la prensa y puso énfasis al cuestionar a laboratorios y hospitales privados de la región por no comunicar los casos de enfermedades sean estos dengue o chikunguña. “Los privados no notifican, no les interesa notificar y no saben el daño que causan al sistema de salud pública”, criticó.