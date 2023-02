Video: piden a gritos extradición de Cartes en debate de candidatos a gobernador del Alto Paraná

Durante el debate de anoche entre los aspirantes a la Gobernación de Alto Paraná, los candidatos coincidieron en que las designaciones de “significativamente corrupto” a autoridades y exautoridades -entre ellas Horacio Cartes- dañan la imagen del país y alejan a Paraguay de la calificación del grado de inversión.

Las reflexiones de los candidatos apuntaban a su oponente colorado César “Landy” Torres (cartista), quien al principio del debate eludía responder a las críticas a su líder Cartes, que no solo fue declarado como “significativamente corrupto” sino que también soporta sanciones financieras del Gobierno de Estados Unidos.

Torres perdió la cordura luego de que Daniel Pereira Mujica (YoCreo) le consultó qué mensaje de esperanza, de ética y de moral les puede dejar a los estudiantes, considerando que su líder es Cartes y que se abraza con miembros del clan Zacarías.

“Yo no soy candidato de una persona, soy candidato de un partido donde participamos de unas elecciones internas democráticas. No fui elegido a dedo, entre cuatro paredes. No necesito de ningún padrino, tengo mi propio vuelo, tengo mi propio testimonio, mi propia conducta”, respondió el candidato colorado.

Añadió: “He demostrado con mi testimonio de trabajo, hechos y resultados. Y si hoy soy candidato a gobernador es por mi trabajo, por mi conducta y por mi testimonio. No tengo ni un solo hecho de denuncia en doce años de gestión dentro de la función pública. Puedo salir a caminar y no hay una sola persona que me puede decir que soy corrupto, que soy bandido, que soy peligroso”.

Denunciado en Fiscalía Anticorrupción

Sin embargo, en junio de 2020, varios concejales de Santa Rita denunciaron al entonces intendente Torres en la Fiscalía Anticorrupción y en la Contraloría General de la República por una supuesta serie de irregularidades en la gestión municipal.

Torres no solo se olvidó de la denuncia en su contra, sino también de que estaba en una universidad y convirtió el debate en un mitin político habitual de una seccional para dar un discurso para sus seguidores, sobrepasando excesivamente el límite de tiempo otorgado a cada candidato.

A raíz del descontrol de Torres y de sus seguidores presentes en el salón del Rectorado de la Universidad Nacional Este, el moderador del debate anunció que la organización se vio obligada a cerrar el debate antes de tiempo.

Los adherentes de Torres coreaban su apodo en señal de apoyo, mientras que los opositores respondieron con “extradición, extradición“, en alusión a las especulaciones en torno al presidente de la ANR Cartes.

Además de Torres y Mujica, participaron del debate Óscar González Drakeford, de la Concertación Nacional, Zonia Alfonzo, del Partido de la Juventud, y Raúl Rodríguez, del Partido Cruzada Nacional.