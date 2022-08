Los “significativamente corruptos” son colorados

En Paraguay, los designados como “significativamente corruptos” por el Gobierno de EE.UU. son políticos colorados. Integran la lista dos importantes exponentes de la ANR: un vicepresidente y presidenciable oficialista Hugo Velázquez (que ya renunció a sus pretensiones electorales) y el ex jefe de Estado Horacio Cartes, quien se mantiene aún en su postura de seguir siendo candidato a la presidencia del Partido Colorado. Aparecen en la lista ex legisladores, un ex fiscal general y un abogado de Yacyretá. Pese a las graves acusaciones, siguen impunes.