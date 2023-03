Preocupante cantidad de embarazadas con chikunguña en Ciudad del Este

Los casos de chikunguña se están multiplicando en Alto Paraná y las notificaciones suman 2.300, de las cuales 293 son casos positivos, mayormente en Ciudad del Este, que acumula 248 casos. Las embarazadas y los recién nacidos, además de adultos mayores, son los principales afectados.

El director del Hospital Regional de Ciudad del Este, Federico Schrodel, manifestó que en Paraguay la chikunguña se está comportando de manera atípica, debido a la gravedad que se observa en los pacientes. Alertó que hay un grupo de mayor riesgo de presentar la forma grave de la enfermedad, que son las embarazadas, los niños y los mayores de 60 años.

Lea más: Dengue y chikunguña: síntomas parecidos pero hay signos de alerta

“Es muy preocupante la cantidad de embarazadas febriles que tenemos en el servicio. Tenemos 22 gestantes con cuadros febriles, de las cuales 14 están internadas. Es un llamado de conciencia a toda la ciudadanía porque es una enfermedad que puede ser muy grave cuando afecta a neonatos, embarazadas y mayores de 60 años”, expresó.

Las gestantes que contraen la enfermedad en la última fase de su embarazo la transmiten a sus hijos recién nacidos. Al respecto, Schrodel explicó que, por protocolo, los niños que nacen de estas madres deben permanecer siete días en neonatología, para observación.

Te puede interesar: Aumentan casos de chikunguña

“Estamos viendo la descompensación de estos neonatos entre el tercer y séptimo día de la enfermedad, les da un shock. Todos en algún momento presentan febrícula, pero no todos terminan en cuidados intensivos. Hay que mantener una buena hidratación para no que no llegue a shock hipovolémico”, detalló.

A nivel departamental se reportaron tres muertes a causa de la chikunguña. En el Hospital Regional de Ciudad del Este se habilitó un consultorio febril en los tres turnos, es decir mañana, tarde y noche.

Un pedido encarecido a la ciudadanía

El doctor Federico Schrodel hizo un pedido encarecido a la ciudadanía para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la chikungunña, además del dengue y zika.

“Son cinco minutos al día que necesitamos dedicar a nuestras casas, dar vuelta a las botellas, revisar las planteras, sobre todo en estos días de lluvias. Esta enfermedad es muy dolorosa y debemos extremar los cuidados de prevención”, expresó.