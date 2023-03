Condenan a 15 años de prisión a joven enjuiciado por homicidio de su novia adolescente en Ciudad del Este

El Tribunal de sentencia estuvo conformado por Emilia Santos, Milciades Ovelar y Flavia Recalde, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Alberto Torres quien pidió 30 años de cárcel. El representante del Ministerio Público anunció que analizará los argumentos esgrimidos por los magistrados para resolver si presenta apelación.

El magistrado Milciades Ovelar explicó que no se reunieron los presupuestos para atribuirle la conducta de feminicidio al acusado. Agregó que el Ministerio Público no probó un ciclo de violencia hacia la víctima que en el momento del crimen ya no eran novios.

En otro momento, argumentó que la conducta de Anderson se subsume en el tipo legal de homicidio doloso, ya que no se trató de un disparo accidental como alegó la defensa. “En todo momento quiso arrebatarle el celular a la víctima, por el celo que ocurrió en ese momento. Al no lograr se fue a la pieza a buscar el arma, coloca en la parte posterior de la cintura, luego le apunta directamente a la altura del rostro y en cuestión de segundo se produjo el disparo”, indicó Ovelar.

Los familiares de la víctima criticaron la pena impuesta al joven, teniendo en cuenta que esperaban la pena máxima y piden al fiscal una apelación. En esta causa, el joven fue beneficiado en reiteradas ocasiones por la Justicia que llevaron a los familiares y allegados a manifestarse.

Un disparo en el rostro

Según los antecedentes, el crimen ocurrió el pasado 20 de agosto de 2021, aproximadamente a las 22:00, en el interior de una vivienda ubicada en la ciudad de Minga Guazú. González Ocampos hirió de un disparo en el rostro a la joven con un revólver calibre 38. La afectada fue auxiliada primeramente hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú y luego fue derivada al Pabellón de Emergencias Médicas de Ciudad del Este, donde se produjo su deceso.