“No podemos permitir que un abusador asuma una la banca en el Senado” dicen desde organización de protección de niños

Tras emitir un comunicado, los miembros de PAS recurrieron al Ministerio Público para saber sobre la situación procesal de Rafael Ezquivel, alias “Mbururú”, quien está imputado y recluido por abuso sexual en niños. El mismo fue electo senador de la República, el domingo pasado durante la elecciones Paraguay 2023.

Los miembros de PAS afirman que no se puede permitir que el mismo tome juramento y posesión de su banca. Sostienen que no pueden juzgar el voto de la gente pero sospechan que son personas que no tenían conocimiento del proceso en su contra.

“Desde la asociación PAS, nos pronunciamos con fuerza y nos oponemos rotundamente, a que Rafael Esquivel “Mbururú” lleve a cabo el juramento como Senador de la República, atendiendo a las gravísimas acusaciones de abuso sexual infantil. Jamás nos sentiremos representados por una autoridad que atenta y daña la vida de nuestros niños”, expresan en el comunicado.

Alice Monges, presidenta de dicha organización, afirmó que no hay duda de que el hecho existió, por lo que Ezquivel debe ser condenado por el grave hecho. También teme que una vez en el cargo use sus influencias para coaccionar a la Fiscalía

¿Abusos en comunidades indígenas ?

Por su parte también afirmó que, al trabajar con comunidades indígenas, tuvo conocimiento de otros hechos de abusos presuntamente cometidos por Rafael Esquivel, alias “Mbururú”.

“Muchas veces los indígenas tienen desconocimiento de sus derechos y de la ley. Muchas veces no reportan estos casos de abusos e incluso violaciones. Hemos tenido conocimiento de que este señor ha practicado uno de estos hechos vergonzoso”, añadió.

Además de la imputación por abuso sexual de menores de edad, Mbururú está acusado por homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, coacción grave, toma de rehenes, tentativa de coacción sexual y violación, robo agravado, producción de riesgos comunes, amenaza de hechos punibles y asociación criminal. Igualmente registra antecedentes por violencia familiar, coacción grave e incumplimiento del deber legal alimentario.