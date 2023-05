Crack en los jóvenes y alcohol en adultos, las adiciones más frecuentes

Un promedio de ocho pacientes por día son atendidos en el que funciona en Ciudad del Este, desde el 2016. Allí tres psicólogos, dos médicos clínicos y una enfermera reciben a todo tipo de adictos. Los afectados son personas de diversas edades, desde los 12 a 75 años.

Cuando llega un paciente, lo primero que hacen los profesionales es buscar un diagnóstico para ver qué tipo de tratamientos necesita. Una vez definido eso, el paciente acude una vez por semana a las terapias.

El tiempo de duración de ese tratamiento para que una persona retorne a sus actividades cotidianas, es difícil de determinar, pues depende de muchos factores.

“Es un proceso individual, no hay un tiempo establecido. Hay personas que en una semana ya se enganchan con el tratamiento. Eso pasa cuando ya tomó la decisión, entonces les resulta de alguna manera más fácil”, explicó la licenciada Duarte.

Sin embargo, no siempre es así. A muchos les cuesta aceptar su situación y por ende es reacio a recibir ayuda. “Una persona que no está dispuesta a dejar el consumo, aunque la internes meses puede volver a consumir porque nunca quiso dejar de verdad el vicio”.

De todos los que llegan a la clínica, muchos terminan dejando el tratamiento, por lo que no logran recuperarse. La profesional estima que el 50% de los casos resultan exitosos.

En los casos más graves que requieren de internación son remitidos a otros centros. Sin embargo, Duarte afirma que los tratamientos ambulatorios son más efectivos de lo que creen las personas.

“Existe la creencia de que para salir de las drogas sí o sí se debe internar al paciente y no es así. La internación no es lo primordial para salir del consumo. Trabajamos mucho con las familias porque tenemos que crear una red de apoyo a esa persona”, afirma.

¿Cuáles son las drogas más comunes?

Las drogas más comunes que se consumen en el Este del país son el crack y el alcohol. El primero predomina en la población más joven y el segundo en los adultos.

Estos consumos aumentaron desde la pandemia del Covid-19. “Desde la pandemia creció mucho la adicción, pero sobre todo lo que a nosotros más nos llama la atención es que son personas que empezaron a consumir recién después de la pandemia”, explicó.

El alcoholismo se da justamente en personas de más de 30 años, en su mayoría gente que perdió el trabajo, empezó a tener problemas en la familia y a partir de ahí empezaron a consumir. “Todos dicen que las frustraciones que los llevó a consumir”, añade la profesional.

¿Desde qué momento hay que buscar ayuda?

Respecto a la búsqueda de ayuda para familiares o a sí mismo, la recomendación es recurrir mucho al diálogo. Esto considerando que muchas veces no solo la persona le cuesta aceptar su adicción, sino a toda su familia.

“Hay que hablar, hay que enfrentar porque generalmente les cuesta mucho a los a los familiares aceptar esa situación. Hacen como que no pasa nada, pero cuando el joven ya no amanece en la casa, sale toda la noche, no duerme, dejan de alimentarse bien, o deja el estudio hay que empezar a hablarlo”, afirma.

El común de los adictos cree que puede manejar la situación, que no van a caer en la adicción pero el organismo es afectado más rápido de lo esperado.

La Clínica de Desintoxicación Integrada es el único centro público para tratar la adicción en Alto Paraná. Es gratuito y abierto para todos de 07:00 a 15:00, de lunes a viernes.