Megarrobo a cambistas: no todos los afectados estaban registrados en el BCP

Jefes de diversas dependencias policiales dieron a conocer los ejes de la investigación del caso de robo a cambistas, perpetrado a través de un túnel el fin de semana, en la bóveda de la asociación de los trabajadores, situada en pleno microcentro de Ciudad del Este. Un total de 148 víctimas guardaban su dinero en el lugar.

El comisario Luis Pizzani, del Departamento de Delitos Económicos, refirió que están analizando información, sobre todo lo correspondiente a la cuestión financiera y en ese sentido indicó que los trabajadores están agremiados a una asociación, la cual cuenta con personería jurídica y todas las documentaciones de creación.

Sin embargo, expuso que no todos están registrados en el Banco Central del Paraguay (BCP) para realizar operaciones cambiarias de forma legal. “Yo creo que más de la mitad de esa cantidad (de 148 cambistas) están registrados ante el BCP. Estamos chequeando la lista”, dijo.

En ese sentido, mencionó que el no estar formalizados se constituye en una falta administrativa ante el ente regulador. Asimismo, esta situación impide que puedan acceder a más datos, como por ejemplo el monto exacto de lo robado, ya que al no estar debidamente registrados no se acercaron a presentar denuncia formal.

“Es importante que hagan la denuncia y que se pueda, por sobre todo, tener datos más precisos de lo que tenían bajo resguardo en el lugar. Solo dos denuncias se presentaron hasta el momento”.

A su turno, el comisario Jorge Vidallet, jefe de Investigaciones a nivel departamental, calificó de alentador los avances en la investigación, al considerar que conformaron un equipo coordinado de trabajo junto con el Ministerio Público y otras dependencias de la institución policial.

A los delincuentes se les escaparon detalles

Tras casi 24 horas de búsqueda del acceso al túnel, los investigadores ubicaron un salón que funcionaba como local comercial, donde se vendían remeras deportivas. Sin embargo, el negocio no era más que una fachada, ya que en la parte trasera los criminales estaban construyendo el conducto para perpetrar el atraco.

“Cuando nosotros llegamos al local que fungía venta de remeras encontramos el lugar estaba totalmente limpio e inclusive a simple vista pareciera ser que no tendría relación con el caso, pero encontramos algunas evidencias que nos hicieron presumir que el espacio fue utilizado no solamente para el negocio de indumentaria”, dijo.

Vidallet agregó que a los delincuentes se les escaparon algunos detalles y que tras una minuciosa inspección ubicaron un piso falso, que al ser levantado dieron con el acceso al túnel.

Local donde hallaron el túnel estaba al lado del BNF

Una cuestión que llamó la atención fue que el salón comercial está ubicado al lado de la sede regional del Banco Nacional de Fomento (BNF), cuyo trayecto de un túnel sería de 15 metros, mientras que la distancia para llegar al local de los cambistas es de 150 metros. Al respecto Vidallet cree que las medidas de seguridad impidieron que lleguen hasta la entidad bancaria.