Serie de precariedades en escuela donde no iniciaron clases, en Ciudad del Este

En la Escuela Básica N° 6.711, Madre Teresa de Calcuta de Ciudad del Este, no iniciaron las clases porque el patio no fue limpiado. La institución tiene un pabellón en ruinas que urge demolición, no tiene cercado perimetral, le faltan muebles, además necesita reparación de techo y ventanas.