Inseguridad: “un día nos van a prender fuego a todos y con razón”, advierte ministro del Interior

Durante la reunión sobre inseguridad que se realizó esta tarde en Ciudad del Este, el ministro del Interior Enrique Riera anunció varias medidas para combatir la inseguridad. Prometió que el refuerzo policial con 200 agentes será permanente, que trasladarán el penal a Minga Guazú, que se aumentará el presupuesto de la Policía Nacional y el número de policías.

Por otra parte reconoció, una vez más, que la falencia de todo el sistema de seguridad del país está colapsado. Además pidió una tregua política, pues la ciudadanía espera que se resuelvan los problemas y advirtió que si no se resuelven estos problemas, el hartazgo de la gente que es real puede costar muy caro.

Lea más. Mientras cúpula policial se reunía por inseguridad en CDE baléan a un joven

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

“La bronca es real y la paz social solo va venir si en estos tres años nosotros resolvemos el problema de la gente. Hay dos millones de paraguayos que no comen tres veces al día y de qué le sirve nuestra democracia. De que le sirve que discutamos entre políticos si el tipo no tiene laburo, su hijo no trabaja, no hay remedio, no hay oportunidad, no hay seguridad, no hay salud, y seguimos discutiendo por vyrorei (nimiedades) políticas. Un día nos van a prender fuego a todos y con razón”. advirtió.

En otro momento, Riera refirió que la única forma de resolver el problema de fondo es que se involucre al Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Consideró que el Estado no da abasto, debido a que las instituciones están sobrepasadas.

Te puede interesar: Declaran emergencia departamental por ola de inseguridad

“En mi opinión el sistema está colapsado. No está pudiendo responder, la Fiscalía no da abasto, el Poder Judicial no da abasto, la Policía está al límite y las cárceles están explotadas. Tenemos a personas presas por accidente de tránsito mientras tenemos asesinos alargados como los dos que mataron al joyero”, lamentó.

Deuda histórica con Alto Paraná

Riera afirmó que Paraguay está en deuda con Alto Paraná. “Está en deuda porque ustedes producen casi el 30% del PIB. ¿cuándo retorna esa inversión? Ciudad del Este mueve un montón de plata, está en una zona complicada de la Triple Frontera, no puede tener un trato igual”, añadió.

En el mismo discurso señaló que los 200 agentes policiales que se envió el viernes pasado como refuerzo quedarán en la zona de forma permanente. Igualmente reiteró la deficiencia en personal que no tienen armadas ni recursos. Al respecto anunció que se va aumentar el presupuesto.

Patrullan solo zona de sponsor

Sobre la escasez de combustible dijo que como los patrulleros tenían solo G. 50.000 diarios para combustible, los uniformados empezaron a recibir dinero de “sponsors” del sector privado.

“El patrullero empieza a patrullar en las zonas donde están su sponsor y abandona la zona donde no pueden pagar y que tienen el mismo derecho a la seguridad. Esto pasa porque nosotros le fallamos a la Policía”, sostuvo.

Grupos criminales comandados desde la cárcel

El ministro del Interior, Enrique Riera anunció que el traslado del penal de Ciudad del Este a Minga Guazú será en breve. Explicó que en un primer momento, los trasladados serán los condenados y los que tengan prisión preventiva serían distribuidos a otros penales para cerrar la penitenciaría.

Aseguró que desde el penal se comandan bandas criminales que están diseminadas en la zona. “Creemos que ir desactivando la cárcel que está en el corazón de Ciudad del Este va bajar el consumo de drogas, la delincuencias en las calles que se organizan en la prisión y tienen un impacto afuera”, expresó.

El intendente prometió cámaras

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, aseguró que se está destruyendo la mayor fuente de ingreso de la ciudad, con zonas que están “muriendo”, en el microcentro a causa de la inseguridad. “Queremos defender nuestra ciudad, nuestro futuro, el futuro de nuestro trabajo”, dijo.

Igualmente anunció un centro de monitoreo digital, con cámaras de alta resolución para identificar a los delincuentes que puedan seguir operando en el microcentro.