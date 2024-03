Pésimo estado de sede de la Fiscalía de Ciudad del Este genera quejas

La sede regional del Ministerio Público de Ciudad del Este está en deplorable estado en todos los sectores. Esto genera quejas de los abogados, de los propios funcionarios y de los usuarios.

Las paredes presentan grietas, humedad y pinturas dañadas. Mientras que los sanitarios despiden un olor nauseabundo; no funcionan las descargas de inodoros, las puertas están rotas, tiene problemas de suministro agua y no tiene ni papel higiénico.

Los pisos están rotos al igual que las terminaciones de maderas se caen a pedazos. Asimismo, las sillas del sector de espera están rotas y sin respalderos. En el patio la situación no es muy diferente, ya que las fosas de conexiones eléctricas están con peligrosos agujeros.

Desde hace años que el mal estado del local de la fiscalía genera quejas. La excusa que primó por décadas es que funciona en un local prestado por la Itaipú por lo que la Fiscalía General del Estado no puede hacer inversiones.

En julio del 2013 la Itaipú Binacional oficializó la donación del predio al Ministerio Público, pero hasta mediados del año pasado el traspaso de la escritura no se concretó. Se trata de una propiedad de una hectárea y 2.645 m2, ubicada a metros de la avenida Monseñor Rodríguez y la calle Los Sauces.

Quejas ante miembros del JEM

El deplorable estado de la sede fiscal fue motivo de debate la semana pasada durante una audiencia con miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La abogada Michelle Betancour manifestó que tanto funcionarios como abogados se merecen un local digno para trabajar, así como la ciudadanía que concurre para realizar denuncias o diligencias.

“Es un lugar infrahumano; los baños no se pueden utilizar, no tenemos silla, no tenemos agua, no tenemos ni aire acondicionado con este calor de 40 grados. La pobre ciudadanía, víctima, sufren todos los días cuando van a hacer sus denuncias, así como nosotros, los funcionarios”, expresó.

La profesional refirió que como respuesta a la queja le habían dicho que no hay presupuesto, pero propusieron que se busque alguna forma de financiamiento.

“Alto Paraná merece un local digno; el Ministerio Público es representante de la sociedad, representante de todos los ciudadanos”, añadió.

La abogada Nilsa Casco expresó que el estado del lugar es indignante. “La infraestructura en sí está en ruinas, los sanitarios no tienen puertas”, acotó.

Ambas profesionales coincidieron en que todos los gremios deberán unirse para exigir una nueva sede. No descartan recurrir a manifestaciones para hacer llegar la queja a autoridades nacionales.