Cuatro escuelas cercanas solo tienen hasta sexto grado y muchos alumnos terminan desertando

Los padres de familia de la Escuela Básica N° 4613 Niños Héroes de Acosta Ñú iniciaron hoy el año lectivo con una manifestación. Con carteles en mano, se presentaron en la institución para exigir rubros que permitan habilitar el séptimo grado. Afirman que el pedido es de larga data, pero no obtienen respuestas, por lo que anunciaron que la medida de fuerza continuará.

Los padres explicaron que en las cercanías hay otras cuatro escuelas, pero todas solo tienen hasta el sexto grado. Las demás instituciones son: Escuela Básica N° 7432 Bello Horizonte, Escuela Básica N° 7141 Virgen del Carmen y Escuela Básica N° 5455 Luz Divina.

Los afectados relataron que los alumnos que terminan el sexto grado deben rebuscarse en colegios más alejados, pero estos tienen superpoblación de estudiantes. Aseguran que, incluso, muchos terminan desertando, mientras que otros pierden años de escolaridad a la espera de la habilitación de los grados superiores.

La directora de la institución, licenciada Raquel Merecos, explicó que un total de 35 alumnos terminaron el sexto grado y que muchos quedaron fuera del sistema educativo.

“Estamos en una triste realidad porque hay muchos niños que están quedando fuera del sistema educativo. Muy pocos logran seguir sus estudios porque los colegios cercanos están llenos”, expresó. Agregó que los padres de familia deambulan de colegio en colegio solicitando un lugar para sus hijos, pero no siempre lo consiguen.

No hay presupuesto para los rubros

Los padres y docentes tuvieron una reunión con el supervisor Edgar Benítez, pero no hay posibilidad de que se habilite el séptimo grado este año. “Estamos tropezando con la falta de recursos humanos, pero buscaremos alternativas de solución a esta necesidad”, expresó Benítez.

Dijo además que están reorganizando los rubros de docentes, pero hay otras instituciones que son prioridad, pues ya tienen séptimo u octavo grado y necesitan completar hasta el noveno.

Enrique Guzmán Martínez, presidente de la Asociación Cooperadora Escolar (ACE), relató que desde hace varios años piden la habilitación del séptimo grado. Afirmó que en los demás colegios dan prioridad a sus propios alumnos, por lo que las largas esperas muchas veces son en vano.

Además, lamentó la respuesta por parte del supervisor, ya que les dijo que no hay presupuesto para los rubros. “Nos dijeron que no hay presupuesto para los rubros y que este año ya es imposible. Es triste escuchar que no hay presupuesto para la educación, siendo que debería ser primordial”, expresó.