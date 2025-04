Mandioca incautada como contrabando fue cosechada en Mbaracayú, según confirma Senave

Los fiscalizadores, encabezados por los ingenieros Sergio Almada y Delis Cardozo, llegaron a la comunidad este martes, a 9:45 aproximadamente, donde dialogaron con el pequeño productor Rogelio Servín González.

Lea más: Polémica por incautación de camión cargado con mandioca en Hernandarias

Servín González contó a los funcionarios que tiene una plantación de cinco hectáreas de mandioca en estado de cosecha. Confirmó que ayer vendió 12.300 kilos de mandioca a Aldo Ramón Prieto Gamarra. Además, los intervinientes tomaron fotografías en la finca que confirma que la mandioca incautada salió de esa finca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuestionada intervención de COIA

Un camión conducido por Aldo Ramón Prieto Gamarra salió ayer del municipio de Mbaracayú, cargado con mandioca que iba a ser revendida en el Mercado de Abasto de Ciudad del Este. Sin embargo, el camión fue retenido en el puesto de control de Hernandarias por funcionarios de la Coordinadora Operativa de Investigación Aduanera (COIA), quienes argumentaron que la mandioca sería de origen brasileño.

“Lloré de impotencia, me exigieron documentos de la carga, pero los pequeños productores no cuentan con factura legal, ellos apenas sobreviven. Tengo mi factura, que vendo en Ciudad del Este, pero no de los productores”, expresó Prieto, quien lleva 10 años trabajando en el rubro de la mandioca.

El transportista afirmó que la incautación de la mercancía le provocó una pérdida económica superior a 15 millones de guaraníes, sin contar el gasto en combustible y el pago a estibadores.

Municipalidad pide no perseguir a “humildes y sufridos productores”

La Municipalidad de Mbaracayú, administrada por Nanci Algarín, emitió un comunicado para expresar su preocupación por el procedimiento realizado por funcionarios de Aduanas con sede en la ciudad de Hernandarias.

Lea también: Condenan por extorsión a comerciantes a un exjefe aduanero, un policía y un estibador

En el comunicado, la administración municipal manifiesta su comprensión hacia las acciones del Estado paraguayo en el combate contra el contrabando, considerado un flagelo que persiste en el país. Sin embargo, hace un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para evitar la persecución a “humildes y sufridos productores”.