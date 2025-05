Prieto denuncia al contralor y lanza crítica: “Somos un país kachiãi”

Uno de los proyectos más cuestionados por la Contraloría General de la República es la Navidad Sustentable, iniciativa impulsada cada año por la administración municipal y que fue incluso declarada de interés por la Cámara de Diputados y la Junta Departamental.

Lea más: Contraloría pide intervención de municipalidades de Asunción y CDE

“El contralor dice que no sabe del proyecto, cuando se le envió un informe completo el 16 de octubre de 2024, detallando cada aspecto, desde el tipo de luces hasta los metros de cable utilizados. Es un proyecto alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, expresó Prieto. Añadió que el proyecto permitió reciclar 27 toneladas de plástico y generó gran resultado económico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El intendente también respondió a las observaciones sobre supuestos errores administrativos relacionados con las transferencias de fondos a comisiones vecinales que participaron en la ejecución del proyecto. Según la Contraloría, estas transferencias no se alinearon a los procedimientos de contratación pública, lo que permitiría una falta de transparencia.

“¿Para qué hacen una ley que permite ejecutar obras por comisiones si luego se utiliza eso en nuestra contra?”, cuestionó Prieto.

Asimismo, aseguró que la Municipalidad no cometió un daño patrimonial, algo que, según él, incluso reconoce el informe de la Contraloría. “Hablan de errores administrativos, pero no hay malversación. Y, sin embargo, piden mi intervención. Esto es terrorismo de Estado. Esto no es democracia”, denunció.

El jefe comunal adelantó que presentará una denuncia penal contra el contralor y los firmantes del informe. Les acusa de mentir y de intentar destituir a un intendente electo por más de 82.000 ciudadanos.

“No hay seriedad, somos un país kachiãi, empezando por el títere del presidente de la República (Santiago Peña)”, lamentó el jefe Comunal esteño.

Lea también: Intervención de CDE sigue mismo libreto que causa montada a Mario Ferreiro, según abogado

Asimismo, Prieto sostuvo que molesta al Gobierno central debido a que la Municipalidad logró organizar una celebración navideña en Ciudad del Este con mejor concurrencia incluso a la realizada por Itaipú Binacional, a pesar de que esta última contó con un presupuesto millonario y sin ningún tipo de control estatal.