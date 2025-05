Comunidad indígena toma escuela y exige redireccionamiento de rubro docente

Los manifestantes comentan que iniciaron la manifestación tras la inacción de las autoridades ante el pedido de la comunidad, que pretende que el rubro que quedó vacante en la Escuela Básica Nº 7697 Cacique Emiliano Barret sea reasignado a Puerto Flores.

“Nos juntamos para reclamar nuestro derecho, para que respeten la decisión de los líderes. Tomamos la decisión en asamblea, por eso hoy estamos manifestándonos”, declaró César Vera, presidente del consejo de educación de la comunidad.

El pedido se basa en la Ley Nº 3231, que establece la creación de la Dirección General de Educación Escolar Indígena y reconoce el derecho de las comunidades a decidir, en asamblea, a su candidato para el cargo, según las costumbres.

Los manifestantes presentaron el pedido oficial al supervisor, Cristino Moreno, pero afirman que el documento todavía no fue remitido a la Dirección General de Educación Escolar Indígena, por lo que decidieron cerrar la escuela por tiempo indefinido.

Pablo Figueredo, encargado de despacho de la Dirección de Área, contó que esta mañana llegó a la escuela, pero no pudo ingresar por la manifestación de los indígenas.

“Vinimos para trabajar y encontramos la escuela tomada. Ellos exigen que se respete la Ley 3231. La decisión se tomó en asamblea y quieren que el rubro quede en Puerto Flores, donde actualmente una docente enseña plurigrados: preescolar y primer grado juntos. Eso es antipedagógico y se busca corregir con este redireccionamiento”, explicó Figueredo.

La vacancia se produjo tras la renuncia de un docente por problemas judiciales. Uno ya fue ocupado, pero el otro sigue vacante.

Intentamos comunicarnos con el supervisor zonal, Cristino Moreno, pero no recibió nuestras llamadas ni respondió los mensajes. No obstante, nuestra redacción está abierta a escuchar su versión.