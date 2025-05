MEC presenta propuesta, pero toma de escuela inclusiva continúa

Padres del Centro N° 15 de Educación Primaria y Pre Escolar (CEPPE), tomaron esta mañana la institución educativa en protesta por la falta de docentes y el pésimo estado de infraestructura. Denunciaron el profundo abandono del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ante estas situaciones.

La falta de docentes se da, en algunos casos, por la jubilación de maestros cuyos rubros no fueron repuestos por el MEC en la escuela pública. En otros casos, los profesores fueron comisionados a oficinas de la cartera estatal, a otras escuelas o a otras entidades estatales, según contaron las familias.

“La gota que colmó el vaso fue cuando nos enteramos que la profesora de las materias de Salud y de Educación Física, se comisionaba a otra escuela, la semana pasada, sin previo aviso. Nadie nos comunicó. Acá ya nos faltan docentes desde el año pasado”, apuntó John Jara, uno de los padres de familia en la toma.

A raíz de las protestas, el MEC prometió reponer los rubros faltantes, a través de la dirección de la institución, que debió enviar una carpeta con propuestas para cubrir las vacantes.

Padres dicen que medida seguirá hasta que nuevos docentes se presenten

Los padres del CEPPE, indicaron tras recibir la respuesta del MEC, que no levantarán la medida de fuerza hasta que los nuevos profesores que cubrirán los cargos vacantes se presenten en la escuela.

“Ya mucho tiempo estamos esperando. Nuestros hijos dan clases de Salud con la profesora de Matemática o con cualquier docente que no es del área, eso no es calidad educativa”, indicó John Jara.

Expresó que si los docentes van esta misma tarde o mañana por la mañana, la toma se levanta de inmediato.

La respuesta de Luis Ramírez ante la falta de rubros

El ministro Ramírez aclaró que desconoce el caso particular del CEPPE. A continuación, dijo que “muchas veces una escuela no tiene todos los alumnos necesarios, en otras ocasiones, la maestra se fue a otro lado, por cualquier motivo; o, cambió de grado. Son decisiones que muchas veces se toman dentro de una comunidad y, por decirlo de alguna manera, no se carga dentro del sistema“.

Agregó que le tocaron casos en los que reportan que desde hace un año que la profesora no está en tal aula, pero que “nosotros no recibimos el reporte de que hace un año no está”.

Las familias también cuestionaron al ministro de Educación, Luis Ramírez, por su respuesta ante la falta de rubros en el CEPPE. “Le quería gritar que es un mentiroso”, dijo una de las mamás del establecimiento.

Ramírez: “Muchos encargados de despacho no tienen preparación pedagógica ni de gestión”

Otras de las excusas de Luis Ramírez, ante las protestas por la falta de rubros en los centros educativos, fue la falta de preparación de los encargados de despacho, para dirigir los establecimientos escolares.

Los encargados de despacho, por lo general, son docentes de las escuelas que fungen de directores, pero que no cuentan con el rubro como tales. El cargo se suele dar precisamente tras la salida del director de una escuela, como una especie de interinazgo.

“Hay un trabajo que tenemos que hacer con los directores. Hay que reconocer que muchos son encargados de despacho; son profesores que tenían muchas horas dentro de una institución y por eso pasaron a ocupar el cargo del director, que estaba vacante”, expresó.

Luego, afirmó que “entonces no tienen la preparación (encargados de despacho), ni pedagógica, ni de la gestión, de lo que significa gestionar, gestionar el RUE, cargar los datos, enviar las planillas. Es un trabajo gigante que muchas veces el director que accede a ese cargo no conoce“.