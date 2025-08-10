Condenan a cuatro miembros de banda criminal involucrados en millonario robo de cajero automático

Un juicio oral y público derivó en la condena de tres hombres por el robo de un cajero automático de Ciudad del Este, que contenía más de 300 millones de guaraníes. Asimismo, una cuarta persona fue sentenciada por el delito de reducción.

Los cinco condenados por robo son: Edgar Ortiz González, quien recibió una pena de 9 años de prisión; Aureliano González Álvarez y Andrés Óscar Benítez Reyes, condenados a 5 años de cárcel cada uno. En tanto, Brian Eladio Rojas Portillo, acusado por reducción, fue sancionado con 2 años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la condena.

Por su parte, Silvio Francisco Velázquez Ortiz fue absuelto, mientras que Hugo Javier Cabrera Martínez permanece prófugo y declarado en rebeldía por la Justicia.

El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Penal N.º 10 de Ciudad del Este, representó al Ministerio Público, mientras que el Tribunal de Sentencia que emitió el fallo estuvo conformado por los jueces Fabio Aguilar Benítez, Serafín González y Vitalia Duarte.

Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público presentó numerosas pruebas documentales y testimoniales para demostrar la existencia de los hechos y la responsabilidad de los acusados.

Según los antecedentes, en la madrugada del 10 de mayo de 2023, Ortiz González, Aureliano González, Benítez Reyes y los demás involucrados perpetraron el atraco en el Club Social Área N.º 1. Los sindicados llegaron al lugar en un vehículo Hyundai Santa Fe y, haciéndose pasar por agentes policiales que supuestamente perseguían a una persona, lograron ingresar al predio.

Una vez dentro, encañonaron y redujeron al guardia de seguridad, Magno Oviedo Martínez, a quien despojaron de su arma. Tras inmovilizarlo, sustrajeron tres teléfonos celulares, incluido uno corporativo de la empresa. Con una soga y utilizando el vehículo, arrancaron el cajero automático del Banco Sudameris, del que se llevaron 304.650.000 guaraníes y 960 dólares americanos.

Los delincuentes huyeron en el Hyundai Santa Fe utilizado en el asalto y en otros rodados que hicieron de escoltas durante la fuga. En el marco de la investigación, se ubicó la camioneta en una vivienda del barrio San Roque, en Presidente Franco.

Posteriormente, en un allanamiento realizado el 6 de junio de 2023 en una vivienda del asentamiento 6 de Enero de Ciudad del Este, el fiscal Osvaldo Zaracho, junto a la jueza Cinthia Garcete y fuerzas policiales, detuvo a los hoy condenados.

En el procedimiento se incautaron varios vehículos, incluido un Kia Sportage blanco reportado como robado, tres chalecos tácticos, guantes, latas de clavos miguelito, un inhibidor de señal, una radio Motorola, proyectiles de diferentes calibres, cargadores, teléfonos celulares, tablets y una chapa vehicular de la República Argentina, entre otras evidencias. Después, el Ministerio Público inició el proceso penal, que finalmente derivó en la condena de los acusados.