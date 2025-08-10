Capiatá: detienen a dos jóvenes tras robo de celular

En la tarde del viernes, agentes de la Comisaría 59 de Toledo Cañada detuvieron a dos personas, recuperaron un celular robado e incautaron una motocicleta denunciada como robada, durante un operativo en el barrio San José, de la ciudad de Capiatá.

Según el informe policial, el hecho se registró alrededor de las 16:50, cuando Mariana Monserrat Morel Roa, de 18 años, denunció que minutos antes había sido víctima de un robo. La joven relató que circulaba como acompañante en una motocicleta junto a su pareja, Abraham Caballero, sobre la calle Rocío esquina Kuarahy, cuando dos desconocidos abordo de una moto se acercaron a ellos y le arrebataron el teléfono. El hecho quedó registrado en un video de circuito cerrado.

Persecución y captura

Gracias a la descripción brindada por la víctima, el personal de servicio externo inició un patrullaje por la zona, logrando ubicar a los sospechosos. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron huir, lo que dio inicio a una persecución que culminó en una calle sin salida y en una zona boscosa, donde finalmente fueron aprehendidos.

Los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Cristian David González Miranda, de 18 años, y un menor de 17 años, ambos sin antecedentes. En su poder se hallaron tres teléfonos celulares —el de la víctima y otros dos de dudosa procedencia— y una motocicleta Kenton GL 150, color rojo, año 2023, sin chapa. Se constató que este vehículo contaba con denuncia por hurto de chapa desde marzo pasado en la Comisaría 15 Central.

El comisario Carlos Maldonado, de la Comisaría 59, relató que la rápida reacción del personal fue clave para la aprehensión.

“La víctima nos interceptó mientras patrullábamos sobre la calle Rojas Cañada. Nos indicó la dirección de los sospechosos y, con apoyo de personal en motocicletas y camioneta, logramos acorralarlos en una calle sin salida. Allí recuperamos el celular robado y otros dos de dudosa procedencia, además de la motocicleta. No portaban armas, pero no descartamos que hayan arrojado alguna durante la huida”, señaló.

El comisario agregó que los aprehendidos serían oriundos de San Lorenzo y se presume que se trasladaron a Capiatá para cometer el hecho.

Intervino en el caso la fiscal Alicia Fernández, de la Unidad Penal N° 4, quien ordenó que los detenidos permanezcan en sede policial, mientras que la motocicleta y las evidencias fueron incautadas y puestas a disposición del Ministerio Público.