¿Qué tan frío será el fin de semana en el Este del país?

El amanecer de hoy, sábado 9, se caracterizó por bajas temperaturas, llegando entre 5 y 6 ºC en Ciudad del Este. También se registraron vientos del sector sur, con escasa formación de nubosidad, pero con neblinas en las primeras horas, lo que generó una significativa reducción de la visibilidad.

Para mañana, domingo 10, se esperarían condiciones similares: amanecer frío y tarde con ambiente predominantemente fresco en todo el territorio de Alto Paraná, acompañado de un día soleado, según el pronóstico de la Dirección Nacional de Meteorología.

Para el inicio de semana, se prevé un aumento paulatino en los valores de la temperatura máxima, manteniéndose baja la probabilidad de lluvias.

