Invaden predio de una escuela en Presidente Franco

La Escuela Básica N° 3586 Saltos del Monday, ubicada en el barrio San Miguel de Presidente Franco, fue invadida este fin de semana. Los desconocidos comenzaron a construir estructuras para viviendas precarias y permanecen en el predio.

La denuncia fue presentada ante la Subcomisaría 12 del citado distrito por las directoras Josefina Fariña y Librada Espínola. Cuando las mismas intentaron dialogar con los presuntos invasores, habrían sido amenazadas y advertidas de que no se retirarían del lugar.

Agentes de dicha dependencia acudieron a la institución educativa, constataron la veracidad del hecho, tomaron fotografías y remitieron los antecedentes al Ministerio Público.

El predio en cuestión cuenta con título de propiedad a nombre del Ministerio de Educación que data de 1984. La extensión es de más de 3 hectáreas e incluye un esteral.