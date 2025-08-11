ABC en el Este

Invaden predio de una escuela en Presidente Franco

Unas 20 personas invadieron este fin de semana el predio de una escuela en Presidente Franco. Las directoras de la institución ya denunciaron el hecho ante la comisaría local. En varias ocasiones, la comunidad educativa pidió la construcción de un cercado para evitar la incursión de extraños.

10 de agosto de 2025 - 22:39
Los presuntos invasores del predio de la Escuela Saltos del Monday.

La Escuela Básica N° 3586 Saltos del Monday, ubicada en el barrio San Miguel de Presidente Franco, fue invadida este fin de semana. Los desconocidos comenzaron a construir estructuras para viviendas precarias y permanecen en el predio.

La denuncia fue presentada ante la Subcomisaría 12 del citado distrito por las directoras Josefina Fariña y Librada Espínola. Cuando las mismas intentaron dialogar con los presuntos invasores, habrían sido amenazadas y advertidas de que no se retirarían del lugar.

Agentes de dicha dependencia acudieron a la institución educativa, constataron la veracidad del hecho, tomaron fotografías y remitieron los antecedentes al Ministerio Público.

El predio en cuestión cuenta con título de propiedad a nombre del Ministerio de Educación que data de 1984. La extensión es de más de 3 hectáreas e incluye un esteral.

