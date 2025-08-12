Invasión de escuela: incautan varias evidencias y aprehenden a una persona

Unas 20 a 30 personas ingresaron ilegalmente el fin de semana a la Escuela Básica Saltos del Monday y comenzaron la construcción de casas precarias. Cuando las directoras, Josefina Fariña y Librada Espínola, se acercaron para conversar, fueron amenazadas, por lo que presentaron una denuncia ante la comisaría local.

Este lunes, un importante grupo policial acompañado del fiscal de turno, Alberto Torres, se constituyó en la propiedad. Una vez en el lugar, se constató la construcción de aproximadamente 15 casas precarias. Cuando llegó la comitiva, la mayoría de los ocupantes huyó, pero se logró la aprehensión de Emigdio González Armoa (49).

En el sitio también se incautaron evidencias como una motocicleta Yamaha con matrícula, además de varias herramientas utilizadas para la construcción de las precarias viviendas.

Claman por cercado perimetral

La directora Librada Espínola explicó que cuentan con el título de propiedad del inmueble y que el principal problema es la falta de cercado perimetral.

Contó que fueron blanco de hurtos en reiteradas ocasiones y que, incluso, el último fin de semana ingresaron a la cantina, destruyeron algunos objetos y se llevaron mercaderías.

“Venimos pidiendo desde hace varios años la construcción del cercado perimetral porque nos ocasiona muchos inconvenientes por los hurtos”, expresó.